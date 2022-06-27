Sony Haberleri - Sony Haber - Haberler

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Sony Haberleri

Sony haber, Sony son dakika haberleri ve gelişmeleri.

PlayStation Plus Temmuz oyunları sızdırıldı! PlayStation Plus Temmuz 2022 oyunları neler?

PlayStation Plus Temmuz oyunları sızdırıldı! PlayStation Plus Temmuz 2022 oyunları neler?

Sony - 27.06.2022
God of War Ragnarok çıkış tarihi yakında açıklanabilir

God of War Ragnarok çıkış tarihi yakında açıklanabilir

Sony - 26.06.2022
Nothing'in kurucusundan Apple ve Samsung'u kızdıracak açıklama!

Nothing'in kurucusundan Apple ve Samsung'u kızdıracak açıklama!

Sony - 26.06.2022
Sony Kamera Sensör'ü Üzerine Yeni Bir Çalışma Yapıyor

Sony Kamera Sensör'ü Üzerine Yeni Bir Çalışma Yapıyor

Sony - 24.06.2022
Türkiye'de olmayan PS Plus paketi: Premium neden yok?

Türkiye'de olmayan PS Plus paketi: Premium neden yok?

Sony - 24.06.2022
Efsanenin dönüşü: Yeni PSP'den ilk görsel geldi!

Efsanenin dönüşü: Yeni PSP'den ilk görsel geldi!

Sony - 23.06.2022
Microsoft mu daha büyük bir şirket Sony mi?

Microsoft mu daha büyük bir şirket Sony mi?

Sony - 22.06.2022
PlayStation 5 Pro beklenirken PS5 Slim geldi

PlayStation 5 Pro beklenirken PS5 Slim geldi

Sony - 22.06.2022
Ghost of Tsushima 2 sessiz sedasız geliyor olabilir!

Ghost of Tsushima 2 sessiz sedasız geliyor olabilir!

Sony - 22.06.2022
PlayStation bu yılki Gamescom etkinliğinde bulunmayacağını doğruladı

PlayStation bu yılki Gamescom etkinliğinde bulunmayacağını doğruladı

Sony - 22.06.2022
Sadece telefon kalınlığındaki PlayStation 5 Slim hayran bıraktı

Sadece telefon kalınlığındaki PlayStation 5 Slim hayran bıraktı

Sony - 20.06.2022
Xiaomi ekosistemi kurmanın bedeli ne kadar?

Xiaomi ekosistemi kurmanın bedeli ne kadar?

Sony - 19.06.2022
Senfonik Mazhar!

Senfonik Mazhar!

Sony - 18.06.2022
Ferrari, elektrikli arabalara geçiş için tarih verdi

Ferrari, elektrikli arabalara geçiş için tarih verdi

Sony - 16.06.2022
599 TL değerindeki FIFA 22 ücretsiz oluyor!

599 TL değerindeki FIFA 22 ücretsiz oluyor!

Sony - 16.06.2022
PlayStation'da Mayıs ayının en çok indirilen oyunları açıklandı

PlayStation'da Mayıs ayının en çok indirilen oyunları açıklandı

Sony - 16.06.2022
Gülden'i Hiç Böyle Görmediniz

Gülden'i Hiç Böyle Görmediniz

Sony - 14.06.2022
Tuğçe Kandemir Yepyeni Bir Seri ile Dinleyicileriyle Buluşuyor

Tuğçe Kandemir Yepyeni Bir Seri ile Dinleyicileriyle Buluşuyor

Sony - 14.06.2022
Yenilenmiş PlayStation Plus Türkiye'ye ne zaman çıkacak?

Yenilenmiş PlayStation Plus Türkiye'ye ne zaman çıkacak?

Sony - 14.06.2022
Disney Plus Samsung TV'de yok mu? Disney Plus Samsung TV'de neden yok?

Disney Plus Samsung TV'de yok mu? Disney Plus Samsung TV'de neden yok?

Sony - 14.06.2022
Disney Plus Vestel Smart TV yükleme! Disney Plus Vestel Smart TV yok mu?

Disney Plus Vestel Smart TV yükleme! Disney Plus Vestel Smart TV yok mu?

Sony - 14.06.2022
Disney Plus TV'de nasıl izlenir? Disney Plus TV'ye nasıl yüklenir? Disney+ televizyona nasıl yüklenir? Disney Plus Smart TV'de nasıl izlenir?

Disney Plus TV'de nasıl izlenir? Disney Plus TV'ye nasıl yüklenir? Disney+ televizyona nasıl yüklenir? Disney Plus Smart TV'de nasıl izlenir?

Sony - 15.06.2022
Marvel's Spider-Man Remastered'ın Steam mağazası erişime açıldı

Marvel's Spider-Man Remastered'ın Steam mağazası erişime açıldı

Sony - 14.06.2022
PS4 ve PS5 modellerinde güvenlik açığı ortaya çıktı

PS4 ve PS5 modellerinde güvenlik açığı ortaya çıktı

Sony - 13.06.2022
iPhone 14 kamera özellikleri ortaya çıktı

iPhone 14 kamera özellikleri ortaya çıktı

Sony - 13.06.2022
Hideo Kojima, PlayStation ile çalışmaya devam edecek

Hideo Kojima, PlayStation ile çalışmaya devam edecek

Sony - 13.06.2022
POCO X3 Pro Uzun Kullanım Testi!

POCO X3 Pro Uzun Kullanım Testi!

Sony - 13.06.2022
Spider-Man severlere müjde: beyaz perdeye geri geliyor!

Spider-Man severlere müjde: beyaz perdeye geri geliyor!

Sony - 12.06.2022
God of War: Ragnarök çıkış tarihi belli oldu!

God of War: Ragnarök çıkış tarihi belli oldu!

Sony - 11.06.2022
Söylenti: God of War Ragnarok Kasım'da çıkacak

Söylenti: God of War Ragnarok Kasım'da çıkacak

Sony - 10.06.2022
The Last of US Remake sızdırıldı: PC'ye gelecek mi?

The Last of US Remake sızdırıldı: PC'ye gelecek mi?

Sony - 10.06.2022
İddialar doğrulandı! God of War Ragnarok tekrardan ertelendi

İddialar doğrulandı! God of War Ragnarok tekrardan ertelendi

Sony - 10.06.2022
POCO F4 GT inceleme!

POCO F4 GT inceleme!

Sony - 09.06.2022
Custom ROM sevenlere: Dört modele daha LineageOS 19 müjdesi!

Custom ROM sevenlere: Dört modele daha LineageOS 19 müjdesi!

Sony - 08.06.2022
The Last of US Remake'in çıkış tarihi sızdırılmış olabilir

The Last of US Remake'in çıkış tarihi sızdırılmış olabilir

Sony - 08.06.2022
God of War Ragnarök'ten yeni bir gelişme! Bir adım daha tamamlandı

God of War Ragnarök'ten yeni bir gelişme! Bir adım daha tamamlandı

Sony - 07.06.2022
Sony'nin küreselleşmesinde rol alan eski CEO'su İdei hayatını kaybetti

Sony'nin küreselleşmesinde rol alan eski CEO'su İdei hayatını kaybetti

Sony - 07.06.2022
Rekor üstüne rekor! PlayStation 5 yaklaşık bir buçuk saatte 80 bin adet sattı

Rekor üstüne rekor! PlayStation 5 yaklaşık bir buçuk saatte 80 bin adet sattı

Sony - 06.06.2022
PlayStation 5 satışlarında davetiye dönemi!

PlayStation 5 satışlarında davetiye dönemi!

Sony - 06.06.2022
Rust oyuncularına müjde: Dev güncelleme yolda!

Rust oyuncularına müjde: Dev güncelleme yolda!

Sony - 04.06.2022
Stok sorunlarına rağmen: PS5 satışları bir ilki başardı!

Stok sorunlarına rağmen: PS5 satışları bir ilki başardı!

Sony - 04.06.2022
The Callisto Protocol çıkış tarihi açıklandı

The Callisto Protocol çıkış tarihi açıklandı

Sony - 03.06.2022
Sony'den sevindiren haber: İki PlayStation oyunu PC'ye geliyor!

Sony'den sevindiren haber: İki PlayStation oyunu PC'ye geliyor!

Sony - 03.06.2022
Resident Evil 4 Remake duyuruldu: İşte fragmanı!

Resident Evil 4 Remake duyuruldu: İşte fragmanı!

Sony - 03.06.2022
Marvel's Spider-Man PC'ye geliyor

Marvel's Spider-Man PC'ye geliyor

Sony - 03.06.2022
Tunic, PlayStation 4 ve PlayStation 5'e geliyor

Tunic, PlayStation 4 ve PlayStation 5'e geliyor

Sony - 03.06.2022
PlayStation'ın State of Play etkinliğinde yapılan tüm duyurular

PlayStation'ın State of Play etkinliğinde yapılan tüm duyurular

Sony - 03.06.2022
Sevilen Resident Evil serisi sanal gerçeklik deneyimi ile PlayStation VR2'ye geliyor

Sevilen Resident Evil serisi sanal gerçeklik deneyimi ile PlayStation VR2'ye geliyor

Sony - 03.06.2022
Marvel's Spider-Man: Remastered Ağustos'ta PC'ye çıkacak

Marvel's Spider-Man: Remastered Ağustos'ta PC'ye çıkacak

Sony - 03.06.2022
Apple'ın üretim ortağı hacklendi: Apple cihazları tehlikede mi?

Apple'ın üretim ortağı hacklendi: Apple cihazları tehlikede mi?

Sony - 03.06.2022
POCO F4 GT PUBG Mobile testi!

POCO F4 GT PUBG Mobile testi!

Sony - 02.06.2022
PlayStation Plus Haziran ayı oyunları açıklandı! God of War ve daha fazlası!

PlayStation Plus Haziran ayı oyunları açıklandı! God of War ve daha fazlası!

Sony - 03.06.2022
179 TL değerindeki God of War ücretsiz oluyor!

179 TL değerindeki God of War ücretsiz oluyor!

Sony - 01.06.2022
Fujifilm X-H2s inceleme!

Fujifilm X-H2s inceleme!

Sony - 01.06.2022
54 Megapiksel telefonlar yolda: Sony IMX800

54 Megapiksel telefonlar yolda: Sony IMX800

Sony - 01.06.2022
PlayStation Plus Haziran 2022 oyunları sızdırıldı! God of War ve daha fazlası

PlayStation Plus Haziran 2022 oyunları sızdırıldı! God of War ve daha fazlası

Sony - 01.06.2022
PlayStation oyunları nasıl ucuza alınır? Tasarruf ettirecek 5 yöntem

PlayStation oyunları nasıl ucuza alınır? Tasarruf ettirecek 5 yöntem

Sony - 30.05.2022
Dimensity yıldızı Honor 70 serisi tanıtıldı: Fiyatı ve özellikleri!

Dimensity yıldızı Honor 70 serisi tanıtıldı: Fiyatı ve özellikleri!

Sony - 30.05.2022
Xiaomi'den bir modele daha Android 12 güncellemesi!

Xiaomi'den bir modele daha Android 12 güncellemesi!

Sony - 29.05.2022
Sony, otomobil sektöründe kartları yeniden dağıtıyor!

Sony, otomobil sektöründe kartları yeniden dağıtıyor!

Sony - 29.05.2022
Sony, büyük şirketlerle anlaştı! PlayStation oyunları beyaz perdeye uyarlanıyor

Sony, büyük şirketlerle anlaştı! PlayStation oyunları beyaz perdeye uyarlanıyor

Sony - 28.05.2022
Yeni bir State Of Play Etkinliği Yolda

Yeni bir State Of Play Etkinliği Yolda

Sony - 27.05.2022
God of War Ragnarök yayınlanmaya bir adım daha yaklaştı

God of War Ragnarök yayınlanmaya bir adım daha yaklaştı

Sony - 27.05.2022
Sony'den PC oyuncularına yeni özel oyun müjdesi!

Sony'den PC oyuncularına yeni özel oyun müjdesi!

Sony - 27.05.2022
PlayStation özel oyunu, Netflix dizisi oluyor!

PlayStation özel oyunu, Netflix dizisi oluyor!

Sony - 27.05.2022
Sony, PS5 stok sorunlarını kökten çözecek! Fiyatlar düşebilir

Sony, PS5 stok sorunlarını kökten çözecek! Fiyatlar düşebilir

Sony - 26.05.2022
Asil Slang Soruyor: Olay Ne?

Asil Slang Soruyor: Olay Ne?

Sony - 26.05.2022
Dünyaca ünlü oyun geliştiricisi satılığa çıktı! Hisse başına 60 euro istiyor

Dünyaca ünlü oyun geliştiricisi satılığa çıktı! Hisse başına 60 euro istiyor

Sony - 26.05.2022
Sony, bir yıl içerisinde PC oyunlarından 300 milyon dolar kazanmayı bekliyor

Sony, bir yıl içerisinde PC oyunlarından 300 milyon dolar kazanmayı bekliyor

Sony - 26.05.2022
Xbox Game Pass rakibi PlayStation Plus kullanıma açıldı!

Xbox Game Pass rakibi PlayStation Plus kullanıma açıldı!

Sony - 25.05.2022
Yenilenmiş PlayStation Plus aboneliğine başarımlar ekleniyor

Yenilenmiş PlayStation Plus aboneliğine başarımlar ekleniyor

Sony - 24.05.2022
PlayStation Days of Play başlangıç tarihi açıklandı

PlayStation Days of Play başlangıç tarihi açıklandı

Sony - 23.05.2022
PS5 özelliklerinde bilgisayar toplasak fiyatı ne olur?

PS5 özelliklerinde bilgisayar toplasak fiyatı ne olur?

Sony - 21.05.2022
Kargo taşımaya devam: Death Stranding 2 geliyor!

Kargo taşımaya devam: Death Stranding 2 geliyor!

Sony - 21.05.2022
God of War Ragnarök'un erişilebilirlik özellikleri açıklandı!

God of War Ragnarök'un erişilebilirlik özellikleri açıklandı!

Sony - 20.05.2022
Sony mutsuz: Xbox, PlayStation'u anavatanında geçti

Sony mutsuz: Xbox, PlayStation'u anavatanında geçti

Sony - 20.05.2022
OnePlus Nord 2T tanıtıldı: Dimensity 1300 ve dahası!

OnePlus Nord 2T tanıtıldı: Dimensity 1300 ve dahası!

Sony - 20.05.2022
POCO F4 GT Türkiye fiyatı belli oldu!

POCO F4 GT Türkiye fiyatı belli oldu!

Sony - 19.05.2022
God of War PC'de The Simpsons modu yayınlandı

God of War PC'de The Simpsons modu yayınlandı

Sony - 19.05.2022
Sony LinkBuds S duyuruldu: İşte özellikleri

Sony LinkBuds S duyuruldu: İşte özellikleri

Sony - 19.05.2022
Yeni başlayanlar için 'Oyuncu Sözlüğü'

Yeni başlayanlar için "Oyuncu Sözlüğü"

Sony - 18.05.2022
Apple'dan katlanabilir iPhone için önemli karar!

Apple'dan katlanabilir iPhone için önemli karar!

Sony - 17.05.2022
Oppo'nun Reno 8 serisi görüntülendi! Tanıtım tarihi belli oldu

Oppo'nun Reno 8 serisi görüntülendi! Tanıtım tarihi belli oldu

Sony - 17.05.2022
Ubisoft+ oyunları PlayStation Plus kütüphanesine ekleniyor

Ubisoft+ oyunları PlayStation Plus kütüphanesine ekleniyor

Sony - 17.05.2022
Sony'nin gizemli PlayStation 5 modeli ortaya çıktı

Sony'nin gizemli PlayStation 5 modeli ortaya çıktı

Sony - 17.05.2022
PS Plus abonelerinin ücretsiz oynayabileceği oyun belli oldu!

PS Plus abonelerinin ücretsiz oynayabileceği oyun belli oldu!

Sony - 16.05.2022
PlayStation Plus Extra ve Premium oyun listesi detaylandırıldı

PlayStation Plus Extra ve Premium oyun listesi detaylandırıldı

Sony - 23.06.2022
Steam Deck rakibi yeni AYANEO el konsolları tanıtıldı!

Steam Deck rakibi yeni AYANEO el konsolları tanıtıldı!

Sony - 16.05.2022
Android 12 güncellemesi bir Xiaomi modeline daha geldi!

Android 12 güncellemesi bir Xiaomi modeline daha geldi!

Sony - 14.05.2022
Nintendo Switch tarihe geçti: PlayStation satışlarını solladı!

Nintendo Switch tarihe geçti: PlayStation satışlarını solladı!

Sony - 14.05.2022
Bu nasıl fiyat? Xiaomi 12 kutusundan çıkıyor!

Bu nasıl fiyat? Xiaomi 12 kutusundan çıkıyor!

Sony - 14.05.2022
En çok para kazanan oyun şirketleri belli oldu: İşte ilk 10!

En çok para kazanan oyun şirketleri belli oldu: İşte ilk 10!

Sony - 13.05.2022
Sony açıkladı: İşte en çok indirilen PlayStation oyunları!

Sony açıkladı: İşte en çok indirilen PlayStation oyunları!

Sony - 13.05.2022
Cem Belevi kimdir? Cem Belevi ile İrem Derici ayrıldı mı? Şarkıcı Cem Belevi kimdir, kaç yaşında, nereli, gerçek adı ne?

Cem Belevi kimdir? Cem Belevi ile İrem Derici ayrıldı mı? Şarkıcı Cem Belevi kimdir, kaç yaşında, nereli, gerçek adı ne?

Sony - 13.05.2022
Xiaomi 12 Ultra için geri sayım başladı: İşte tüm detaylar!

Xiaomi 12 Ultra için geri sayım başladı: İşte tüm detaylar!

Sony - 12.05.2022
Spotify Blend nedir? Spotify Blend nasıl yapılır? ÇÖZÜMÜ! Spotify Blend link nasıl yapılır?

Spotify Blend nedir? Spotify Blend nasıl yapılır? ÇÖZÜMÜ! Spotify Blend link nasıl yapılır?

Sony - 16.05.2022
Gülden Yenilendi!

Gülden Yenilendi!

Sony - 12.05.2022
Asil Slang: 'Çıkmadın Aklımdan'

Asil Slang: "Çıkmadın Aklımdan"

Sony - 12.05.2022
Android 13 güncellemesi alacak telefonlar

Android 13 güncellemesi alacak telefonlar

Sony - 12.05.2022
OPPO Reno 8 Pro'nun teknik özellikleri ortaya çıktı!

OPPO Reno 8 Pro'nun teknik özellikleri ortaya çıktı!

Sony - 12.05.2022
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