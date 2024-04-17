vivo V30e 5G Özellikleri Ortaya Çıktı

vivo, akıllı telefon kataloğunu genişletmek için yoğun mesai harcıyor. Bu kapsamda şirket, yakında yeni v30E 5G modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen vivo V30e 5G için önemli bir gelişme yaşandı. Öyle ki teknik özellikleri ortaya çıktı.

Beklenen vivo V30e 5G özellikleri

Kısa süre önce ortaya çıkan yeni detaylara göre vivo V30e 5G modeli, 6.78 inç boyutunda AMOLED ekranla gelecek. FHD+ çözünürlüğe sahip olacak bu ekran, 120 Hz yenileme hızı ile desteklenecek. Öte yandan Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 6 Gen 1 işlemcisinden güç alacak cihaz, 8 GB dahili + 8 GB sanal olmak üzere toplamda 16 GB RAM ile gelecek. Ayrıca 256 GB depolama alanına sahip olacak.

OIS destekli Sony IMX882 ana kameraya yer vereceği iddia edilen akıllı telefon, 45W hızlı şarjdan beslenen 5.500 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekecek. Son olarak kahverengi-kırmızı ve mavi-yeşil renk seçenekleri ile tüketicilerin karşısına çıkacağı da sızan bilgiler arasında.

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Beklenen vivo V30e 5G özellikleri şu şekilde sıralandı;