vivo V30e 5G Özellikleri Ortaya Çıktı
vivo, akıllı telefon kataloğunu genişletmek için yoğun mesai harcıyor. Bu kapsamda şirket, yakında yeni v30E 5G modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen vivo V30e 5G için önemli bir gelişme yaşandı. Öyle ki teknik özellikleri ortaya çıktı. Beklenen vivo V30e 5G özellikleri şu şekilde sıralandı; Ekran: 6.78 inç – AMOLED, FHD+ çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, RAM: 8 GB (+8 GB sanal), Depolama: 256 GB, Batarya: 5.500 mAh, 45W hızlı şarj, Kamera: OIS destekli Sony IMX882 ana kamera, Renk Seçenekleri: Kahverengi-kırmızı, mavi-yeşil, 5G Bağlantı: Var
vivo, akıllı telefon kataloğunu genişletmek için yoğun mesai harcıyor. Bu kapsamda şirket, yakında yeni v30E 5G modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen vivo V30e 5G için önemli bir gelişme yaşandı. Öyle ki teknik özellikleri ortaya çıktı.
Beklenen vivo V30e 5G özellikleri
Kısa süre önce ortaya çıkan yeni detaylara göre vivo V30e 5G modeli, 6.78 inç boyutunda AMOLED ekranla gelecek. FHD+ çözünürlüğe sahip olacak bu ekran, 120 Hz yenileme hızı ile desteklenecek. Öte yandan Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 6 Gen 1 işlemcisinden güç alacak cihaz, 8 GB dahili + 8 GB sanal olmak üzere toplamda 16 GB RAM ile gelecek. Ayrıca 256 GB depolama alanına sahip olacak.
OIS destekli Sony IMX882 ana kameraya yer vereceği iddia edilen akıllı telefon, 45W hızlı şarjdan beslenen 5.500 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekecek. Son olarak kahverengi-kırmızı ve mavi-yeşil renk seçenekleri ile tüketicilerin karşısına çıkacağı da sızan bilgiler arasında.
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Beklenen vivo V30e 5G özellikleri şu şekilde sıralandı;
FHD+ çözünürlük 120 Hz yenileme hızıİşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1RAM: 8 GB (+8 GB sanal)Depolama: 256 GBBatarya: 5.500 mAh, 45W hızlı şarjKamera: OIS destekli Sony IMX882 ana kameraRenk Seçenekleri: Kahverengi-kırmızı, mavi-yeşil5G Bağlantı: Var
ÖzellikDetayEkran: 6.78 inç – AMOLED
FHD+ çözünürlük
120 Hz yenileme hızıİşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1RAM: 8 GB (+8 GB sanal)Depolama: 256 GBBatarya: 5.500 mAh, 45W hızlı şarjKamera: OIS destekli Sony IMX882 ana kameraRenk Seçenekleri: Kahverengi-kırmızı, mavi-yeşil5G Bağlantı: Var