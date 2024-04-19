PlayStation 5'te göz kamaştırıcı grafikleriyle dikkat çeken oyunlar arasında epik maceralardan hızlı yarışlara kadar her türlü deneyimi sunan bu oyunlar, konsolun gücünü tam anlamıyla hissettirirken eğlenceli vakit geçireceğiniz en iyi 25 PlayStation 5 oyunlarını sizler için listeledik. İşte en iyi 25 PlayStation 5 oyunu...

EN İYİ 25 PLAYSTATION 5 OYUNU