En iyi 25 PlayStation 5 oyunu
Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5, piyasaya sürüldüğü günden bu yana oyunseverlerin bir numaralı gözdesi olmaya devam ediyor. Sony'nin PlayStation'a özel oyunlarından üçüncü parti oyunlarına kadar PlayStation 5'te oynayabileceğiniz birçok başarılı oyunu sizler için listeledik. Peki, PlayStation 5 için en iyi oyunlar neler? İşte 2024 yılında PlayStation 5 sahiplerinin oynaması gereken en iyi oyunlar...
PlayStation 5'te göz kamaştırıcı grafikleriyle dikkat çeken oyunlar arasında epik maceralardan hızlı yarışlara kadar her türlü deneyimi sunan bu oyunlar, konsolun gücünü tam anlamıyla hissettirirken eğlenceli vakit geçireceğiniz en iyi 25 PlayStation 5 oyunlarını sizler için listeledik. İşte en iyi 25 PlayStation 5 oyunu...
EN İYİ 25 PLAYSTATION 5 OYUNU
- Alan Wake 2
- Armored Core 6: Fires of Rubicon
- Assassin's Creed Valhalla
- Astro's Playroom
- Baldur's Gate 3
- Cyberpunk 2077
- Deathloop
- Death Stranding: Director's Cut
- Demon's Souls
- Devil May Cry 5 Special Edition
- Disco Elysium: The Final Cut
- Dragon's Dogma 2
- Elden Ring
- God of War Ragnarök
- Gran Turismo 7
- Hades
- Helldivers 2
- Hitman: World Of Assassination
- Like A Dragon: İnfinite Wealth
- Pacific Drive
- Prince Of Persia: The Lost Crown
- Ratchet & Clank: Rift Apart
- Returnal
- Marvel's Spider-Man 2
- Street Fighter 6