Labubu çılgınlığı sinemaya taşınıyor: Sony, kolları sıvadı!
Dünyayı kasıp kavuran tüylü mini canavar Labubu, şimdi de beyazperdeye adım atmaya hazırlanıyor. The Hollywood Reporter'ın haberine göre Sony Pictures, dünyanın dört bir yanında büyük bir hayran kitlesi oluşturan bu sıra dışı karakterin uzun metrajlı filmi için ekran haklarını resmi olarak satın aldı.
- Sony Pictures, Labubu karakterinin film haklarını satın aldı.
- Labubu, Kasing Lung tarafından The Monsters serisi için yaratılmış bir karakterdir.
- Nadir Labubu modelleri ikinci el piyasada 150.000 dolara kadar satılmaktadır.
Kör kutulardan çıkıp dünyanın dört bir yanında hem çocukların hem koleksiyoncuların gözdesi hâline gelen Labubu, şimdi de Hollywood'un radarına girdi. Sosyal medyayı kasıp kavuran bu küçük, tüylü canavar; çantalara takılan bir aksesuar olmaktan çıkıp beyazperdenin yeni fenomeni olmaya hazırlanıyor. Sony Pictures'ın karakterin film haklarını satın aldığı iddiası, Labubu tutkunlarını adeta ayağa kaldırdı.
Henüz bir yönetmen veya oyuncu kadrosu açıklanmış değil. Filmin canlı aksiyon mu yoksa animasyon mu olacağı da belirsizliğini koruyor. Ancak yalnızca anlaşmanın imzalanmış olması bile, Labubu tutkunlarını şimdiden heyecanlandırmış durumda.
BİR HAYALDEN KÜRESEL FENOMENE
Labubu, Hong Kong doğumlu illüstratör Kasing Lung tarafından, İskandinav mitolojisinden esinlenen The Monsters serisi için yaratıldı. Ardından Pop Mart'ın pazarladığı peluş oyuncaklara dönüşerek kısa sürede koleksiyoncuların vazgeçilmezi oldu.
Uzun tavşanımsı kulakları, iri gözleri ve hafif tehditkâr dişleriyle dikkat çeken Labubular, çoğunlukla "kör kutu" sistemiyle satılıyor. Yani satın alınan kutu açılana kadar içinden hangi modelin çıkacağı tam bir sürpriz!
150 BİN DOLARA SATILANI VAR
Özellikle nadir bulunan "gizli seri" Labubular, ikinci el piyasasında akıl almaz fiyatlara satılıyor. Bazı modellerin 1.000 doların üzerinde alıcı bulduğu, büyük boy bir Labubu'nun ise 150 bin dolardan fazla bir fiyata satıldığı bildiriliyor.
Talep patlayınca sahte versiyonlar da çoğaldı. Halk arasında "Lafufu" diye anılan bu taklitler, bakkallardan süpermarketlere kadar pek çok yerde görülebiliyor. Uzmanlar özellikle çocuklar için boğulma tehlikesi oluşturabileceği konusunda tüketicileri uyarıyor ve yalnızca güvenilir satıcılardan alışveriş yapılmasını öneriyor.
ÜNLÜLERİN DE FAVORİSİ
Labubu'nun dünya çapındaki popülaritesinin yükselmesinde ünlülerin payı büyük.
Blackpink'ten Lisa, 2024'te bu oyuncağı aksesuar olarak kullanınca sosyal medyada yeni bir dalga başladı.
Rihanna, Louis Vuitton çantasını bir Labubu ile süsledi.
Dua Lipa ve Emma Roberts da trendi takip eden isimler arasında yer aldı.