Labubu çılgınlığı sinemaya taşınıyor: Sony, kolları sıvadı!

Kör kutulardan çıkıp dünyanın dört bir yanında hem çocukların hem koleksiyoncuların gözdesi hâline gelen Labubu, şimdi de Hollywood'un radarına girdi. Sosyal medyayı kasıp kavuran bu küçük, tüylü canavar; çantalara takılan bir aksesuar olmaktan çıkıp beyazperdenin yeni fenomeni olmaya hazırlanıyor. Sony Pictures'ın karakterin film haklarını satın aldığı iddiası, Labubu tutkunlarını adeta ayağa kaldırdı.

Henüz bir yönetmen veya oyuncu kadrosu açıklanmış değil. Filmin canlı aksiyon mu yoksa animasyon mu olacağı da belirsizliğini koruyor. Ancak yalnızca anlaşmanın imzalanmış olması bile, Labubu tutkunlarını şimdiden heyecanlandırmış durumda.

BİR HAYALDEN KÜRESEL FENOMENE

Labubu, Hong Kong doğumlu illüstratör Kasing Lung tarafından, İskandinav mitolojisinden esinlenen The Monsters serisi için yaratıldı. Ardından Pop Mart'ın pazarladığı peluş oyuncaklara dönüşerek kısa sürede koleksiyoncuların vazgeçilmezi oldu.

Uzun tavşanımsı kulakları, iri gözleri ve hafif tehditkâr dişleriyle dikkat çeken Labubular, çoğunlukla "kör kutu" sistemiyle satılıyor. Yani satın alınan kutu açılana kadar içinden hangi modelin çıkacağı tam bir sürpriz!

150 BİN DOLARA SATILANI VAR

Özellikle nadir bulunan "gizli seri" Labubular, ikinci el piyasasında akıl almaz fiyatlara satılıyor. Bazı modellerin 1.000 doların üzerinde alıcı bulduğu, büyük boy bir Labubu'nun ise 150 bin dolardan fazla bir fiyata satıldığı bildiriliyor.

Talep patlayınca sahte versiyonlar da çoğaldı. Halk arasında "Lafufu" diye anılan bu taklitler, bakkallardan süpermarketlere kadar pek çok yerde görülebiliyor. Uzmanlar özellikle çocuklar için boğulma tehlikesi oluşturabileceği konusunda tüketicileri uyarıyor ve yalnızca güvenilir satıcılardan alışveriş yapılmasını öneriyor.

ÜNLÜLERİN DE FAVORİSİ

Labubu'nun dünya çapındaki popülaritesinin yükselmesinde ünlülerin payı büyük.

Blackpink'ten Lisa, 2024'te bu oyuncağı aksesuar olarak kullanınca sosyal medyada yeni bir dalga başladı.

Rihanna, Louis Vuitton çantasını bir Labubu ile süsledi.

Dua Lipa ve Emma Roberts da trendi takip eden isimler arasında yer aldı.