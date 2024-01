God of War üçlemesine remastered geliyor olabilir

PlayStation 2 ve 3'te yayınlanan orijinal God of War üçlemesi, modern sistemler için yeniden düzenlenmiş bir sürüm ile önümüzdeki yıl çıkış yapabilir.

2018 yılında PlayStation 4 kullanıcıları için piyasaya sürdüğü God of War, büyük bir beğeni toplamasının ardından dört yıl aradan sonra PC kullanıcıları için de çıkış yaptı ve seriye farklı bir hava kattı. Bundan bir yıl sonra ise God of War Ragnarok'u piyasaya sürdü.

God of War ve God of War Ragnarok, orijinal God of War üçlemesi olmadan mümkün olmazdı. Serinin ilk ortaya çıkışından neredeyse 20 yıl sonra bile orijinal üçleme beğenilen bir fikir oldu.

Orijinal God of War üçlemesi, Kratos'un orijinal Yunan Savaş tanrısı Ares'in peşine düştüğü intikam yolculuğunu anlatıyor; bu da sonuç olarak onun Yunan Pantheon'undaki çeşitli diğer tanrılarla çatışmasına neden olan bir dizi olaya yol açıyor.

Bu üçlemenin ilk iki oyunu PlayStation 2'de, üçüncü oyunu ise PlayStation 3'te yayınlandı. İlk iki oyun PlayStation 3'te yeniden yayınlanmış olsa da, orijinal God of War üçlemesi hiçbir zaman tamamen yeniden düzenlenmiş bir oyuna sahip olmadı. Yalnızca üçüncü oyun 2015'te PlayStation 4'te yeniden düzenlenmişti. Şimdi ise bu üçlemenin PlayStation 5 konsolunda modern grafiklerle yeniden yayınlanması bekleniyor.