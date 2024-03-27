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Sony PlayStation İlkbahar İndirimleri Başladı

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Sony PlayStation konsolu sahiplerinin oyun satın almak için kullandığı PlayStation Store, bu kez İlkbahar İndirimleri ile karşımıza çıktı. Büyük heyecan yaratan bu son kampanyayla birlikte birçok sevilen oyun daha düşük fiyatlarla satın alınabilecek. İşte bu son indirimler sırasında en çok öne çıkan yapımlar…

İlkbahar İndirimleri arasında en fazla göze çarpanlar

İndirim kapsamında Alan Wake 2, 1.099 TL'den 879,20 TL'ye indi. Yani yüzde 20 oranında bir indirim söz konusu. Bununla beraber gizlilik seven kişilerin mutlaka deneyimlemesi gereken Assassin's Creed Mirage ise, 1.249 TL yerine 749,40 TL oldu. Kampanyanın 11 Nisan tarihine kadar süreceği belirtiliyor.

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Hogwarts Legacy fiyatı, tam yüzde 50'lik indirimin ardından 1.999 TL'den 999,50 TL'ye düştü. Diğer yandan yarış oyunu Gran Turismo 7 ise 1.749 TL yerine 996,93 TL'ye sizin olabilecek.

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PlayStation Store İlkbahar İndirimleri arasında dikkat çeken oyunlar şu şekilde:

NBA 2K24 Black Mamba Edition – %75 indirim ile 475 TL

Red Dead Redemption 2 – %67 indirim ile 537,57 TL

STAR WARS Jedi: Survivor – %55 indirim ile 640,67 TL

Banishers: Ghosts of New Eden – %20 indirim ile 1303,20 TL

SKULL AND BONES – %33 indirim ile 937,33 TL

UFC 5 – %40 indirim ile 1.127,40 TL

Call of Duty®: Modern Warfare III – %35 indirim ile 1.299 TL

Mortal Kombat 1 – %50 indirim ile 939,50 TL

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition – %25 indirim ile 858,75

Battlefield 2042 – %85 indirim ile 105 TL

Marvel's Spider-Man Remastered– %42 indirim ile 270,73 TL

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? İlbahar İndirimleri sırasında satın almayı düşündüğünüz bir oyun var mı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Yorumlarınız bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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