Playstation Plus Extra oyun listesi 2026: Playstation Plus, Extra ve Premium paketlerinde hangi oyunlar var?

Teknoloji devi Sony, Ocak 2026 itibarıyla PlayStation Plus Extra ve Premium abonelik katmanlarına eklenecek yeni oyunları duyurdu. Her ayın başında kullanıcılarla paylaşılan PS Plus listelerine bu ay eklenen oyunlar, özellikle korku ve aksiyon türü yapımları seven oyuncular için büyük bir fırsat sunuyor. Peki, Playstation Plus, Extra ve Premium paketlerinde hangi oyunlar var? Detaylar...

PLAYSTATION PLUS EXTRA OYUN LİSTESİ 2026

Ocak 2026'nın öne çıkan oyunları arasında Resident Evil Village ve Like a Dragon: Infinite Wealth bulunuyor. Bu yapımlar, yalnızca Extra ve Premium aboneleri tarafından erişilebilecek; Essential paketine sahip kullanıcılar bu oyunlardan yararlanamayacak.

Daha önce açıklanan PS Plus Ocak 2026 ilk dalgasında ise Need For Speed Unbound, Disney Epic Mickey: Rebrushed ve Core Keeper gibi oyunlar kataloğa eklenmişti. Bu üç oyun Essential, Premium ve Extra paketlerinde mevcutken, ikinci dalgadaki oyunlar Essential abonelerine sunulmuyor.

PLAYSTATION EXTRA VE PREMIUM PAKETLERİNDE HANGİ OYUNLAR VAR?

PS Plus'ın Extra ve Premium paketlerine Ocak 2026'da eklenen oyunlar şunlardan oluşuyor:

Resident Evil Village | PS5, PS4

Capcom'un geliştirdiği ve Resident Evil 7: Biohazard'ın devamı niteliğindeki hayatta kalma korku oyunu Resident Evil Village, PS Plus kullanıcılarına ücretsiz sunulacak. Normal fiyatı 1.399 TL olan oyun, özellikle korku türünü seven oyuncular için öne çıkıyor.

Like a Dragon: Infinite Wealth | PS5, PS4

SEGA tarafından yayınlanan aksiyon-macera türündeki Like a Dragon: Infinite Wealth, PS Plus Extra ve Premium abonelerinin bu ay erişebileceği diğer büyük yapımlardan biri.

Expeditions: A MudRunner Game | PS5, PS4

Off-road simülasyon deneyimi sunan Expeditions: A MudRunner Game, hem PS5 hem de PS4 kullanıcıları için uygun.

A Quiet Place: The Road Ahead | PS5

Gerilim ve macerayı bir araya getiren A Quiet Place: The Road Ahead, yalnızca PS5 platformunda oynanabiliyor.

Darkest Dungeon II | PS5, PS4

Taktiksel rol yapma oyunu Darkest Dungeon II, zorlayıcı mekanikleri ve karanlık atmosferiyle dikkat çekiyor.

The Exit 8 | PS5, PS4

Bulmaca ve aksiyon ögelerini bir araya getiren The Exit 8, hem PS5 hem PS4'de oynanabilir durumda.

Art of Rally | PS5, PS4

Minimalist görselleri ve sürüş dinamikleri ile öne çıkan Art of Rally, yarış severleri memnun edecek türden bir yapım.

A Little to the Left | PS5, PS4

Zihinsel beceri ve mantık gerektiren bulmaca oyunu A Little to the Left, PS Plus Extra ve Premium aboneleri için sunulan bir diğer seçenek.