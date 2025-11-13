Haberler

PS6 çıkmayacak mı? PlayStation 6'nın çıkış tarihi uzatıldı mı, ne zaman çıkacak?

PS6 çıkmayacak mı? PlayStation 6'nın çıkış tarihi uzatıldı mı, ne zaman çıkacak?
Güncelleme:
Sony cephesinden PlayStation tutkunlarını meraklandıran haberler gelmeye devam ediyor. Oyun dünyasının merakla beklediği PS6'nın çıkış tarihiyle ilgili spekülasyonlar gündemi meşgul ediyor. Peki, PS6 çıkmayacak mı? PlayStation 6'nın çıkış tarihi uzatıldı mı, ne zaman çıkacak?

Oyun dünyasının heyecanla beklediği bir sonraki adım, Sony'nin yeni nesil konsolu PlayStation 6. PS5'in sunduğu deneyimler hâlâ büyük ilgi görürken, oyuncular bir sonraki hamlenin ne zaman geleceğini merak ediyor. PS6'nın çıkış tarihi, özellikleri ve oyun dünyasına getireceği yenilikler şimdiden tartışma konusu oldu. Peki, PlayStation 6 ne zaman piyasaya sürülecek ve hangi sürprizleri beraberinde getirecek? Tüm merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

PS6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PS6, oyuncuların merakla beklediği teknoloji harikası olarak gündemde. Önceki PlayStation lansmanlarına bakıldığında yeni modellerin 6-7 yıllık aralıklarla çıktığı görülüyor. Bu bağlamda PS6'nın 2026 veya 2027 yıllarında piyasaya sürülmesi öngörülüyor. Ancak teknoloji alanındaki hızlı gelişmeler ve Sony'nin stratejik planları, bu tarihi değiştirebilir ve oyuncuları sürprizlerle karşılaştırabilir.

PS5 NE ZAMAN ÇIKTI?

Sony'nin önceki konsol çıkış tarihleri şunlardır:

PlayStation 3 – 2006

PlayStation 4 – 2013

PlayStation 5 – 2020

Bu geçmiş, PS6 için beklentileri artırıyor ve oyuncuların heyecanını daha da körüklüyor.

PS6 çıkmayacak mı? PlayStation 6'nın çıkış tarihi uzatıldı mı, ne zaman çıkacak?

PS6 İLE NELER DEĞİŞECEK?

PS6'nın detayları henüz resmi olarak açıklanmasa da teknoloji uzmanları bazı önemli yenilikler üzerinde birleşiyor:

  • Çok daha güçlü işlemci ve grafik birimiyle performans artışı
  • Yapay zekâ destekli akıllı ve etkileşimli oyun deneyimleri
  • Geriye dönük oyun uyumluluğu ile eski favorilere kolay erişim
  • Yüksek hızlı SSD sayesinde yükleme sürelerinde büyük kısalma
  • VR teknolojisinde gerçekçilik ve etkileşimte yeni boyutlar

Bu özellikler PS6'yı sadece bir oyun konsolu olmaktan çıkarıp kapsamlı bir dijital eğlence merkezi haline getirebilir.

PS6 FİYATI NE KADAR OLACAK?

Henüz resmi bir fiyat açıklaması yok, fakat PS5'in çıkış fiyatı olan 499 dolar göz önünde bulundurulduğunda PS6'nın 600-700 dolar arasında bir fiyatla piyasaya sürülmesi bekleniyor. Türkiye'de vergiler ve ek maliyetler nedeniyle fiyat daha yüksek seviyelerde olabilir.

PS6 çıkmayacak mı? PlayStation 6'nın çıkış tarihi uzatıldı mı, ne zaman çıkacak?

PS5 ÖZELLİKLERİ

İşlemci: 8 çekirdekli AMD Zen 2, 3.5 GHz'e kadar hız

Grafik: AMD RDNA 2 tabanlı 10.28 teraflop GPU

Bellek: 16 GB GDDR6 RAM, 256 bit veri yolu

Depolama: 825 GB NVMe SSD, genişletilebilir

Optik Sürücü: 4K UHD Blu-ray

Boyut & Ağırlık: Standart 4.5 kg, Dijital Edition 3.9 kg

Kontrol Cihazı – DualSense: Dokunsal geri bildirim, uyarlanabilir tetik tuşları, entegre mikrofon ve hoparlör, USB-C ile hızlı şarj

Görüntü ve Ses: 4K çözünürlük, 120 Hz'e kadar destek, Ray Tracing teknolojisi, 3D ses

Uyumluluk ve Destek: PS4 oyunlarıyla geriye dönük uyumluluk, PS VR2 desteği

Erişilebilirlik: Ekran okuyucu ve alt yazı seçenekleri, tuş atama ve titreşim özelleştirmeleri

