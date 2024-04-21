Üye Girişi
Haberler

Türkiye'de En Çok Satan Oyun Konsolu Üreticileri

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de en çok satan oyun konsolu üreticileri ve pazar payları açıklandı. Sony, Microsoft ve Nintendo sıralamada yer alıyor.

1972 yılında piyasaya sürülen Magnavox Odyssey ile oyun konsolu tarihi başlamış oldu. Bu modelin çıkmasından bu yana sürekli gelişen teknoloji sayesinde daha yenilikçi ve çok daha gelişmiş konsollar ortaya çıktı.

Günümüzde oyun konsolu denince ilk akla gelen üreticiler ise Sony, Microsoft ve Nintendo oluyor. Bu bağlamda ciddi bir rekabetin söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Peki Türkiye'de en çok satan konsol üreticileri hangileri? İşte sıralama…

Türkiye'de en çok satan konsol üreticileri

Son yıllarda Türkiye'de yaşanan yüksek enflasyon ve döviz kurlarının sürekli artış göstermesi, oyuncuların konsol tercihlerini de etkiliyor. Bu durum da tahmin edebileceğiniz üzere üreticilerin pazar paylarına direkt etkiliyor.

Teknoloji ile ilgili veriler yayımlayan Statcounter, Mart 2024 itibariyle Türkiye'de en çok satan konsol markalarını paylaştı. Buna göre PlayStation'ın üreticisi olan Sony, yüzde 59.99 pazar payı ile zirvede yer aldı. Xbox'ın sahibi olan Microsoft ise pazarın yüzde 39.94'lük dilimini elinde tutarak ikinci sırada. Kalan yüzde 0.07'lık kısmın ise Nintendo'ya ait olduğunu görüyoruz.

Efsane PlayStation 1, el konsoluna dönüştürüldü!

Türkiye'de en çok satan konsol üreticileri şu şekilde sıralandı;

SıraMarkaPazar Payı1Sony (PlayStation)Yüzde 59.992Microsoft (Xbox)Yüzde 39.943NintendoYüzde 0.07

Üreticiler, atacağı adımlar ile bu tabloyu değiştirebilir. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Hangi oyun konsolunu kullanıyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Microsoft Nintendo Türkiye Sony Oyun Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Başakşehir - Ç.Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Başakşehir - Ç.Rizespor maçı şifreli mi, nereden izlenir? Bodrumspor - Şanlıurfaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bodrumspor - Şanlıurfaspor maçı şifreli mi, nereden izlenir? Keşan Belediyesi hangi parti? Keşan Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Bugün İstanbul'da yağmur yağacak mı? 21 Nisan Pazar Bugün İstanbul'da hava nasıl olacak, yağmur bekleniyor mu? KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 21 Nisan Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? 19 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 21 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 21 Nisan dün gece deprem mi oldu? ALES SINAVI SAAT KAÇTA? ALES sınavı ne zaman başlıyor, bitiyor? ALES sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? ALES Sınavı kaç dk? ALES sınavı ne kadar, kaç saat sürüyor? 21 Nisan Pazar ALES sınav süresi! Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 21 Nisan Pazar hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Survivor 3. eleme adayı Aleyna oldu! 21 Nisan Survivor'da eleme adayları kimler? Resmi Gazete bugün (21 Nisan) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! 23 Nisan Etkinlikleri ve Konserleri: İstanbul'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı festivali nerede olacak? 23 Nisan'da kim konser verecek?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title