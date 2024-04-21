Türkiye'de En Çok Satan Oyun Konsolu Üreticileri

1972 yılında piyasaya sürülen Magnavox Odyssey ile oyun konsolu tarihi başlamış oldu. Bu modelin çıkmasından bu yana sürekli gelişen teknoloji sayesinde daha yenilikçi ve çok daha gelişmiş konsollar ortaya çıktı.

Günümüzde oyun konsolu denince ilk akla gelen üreticiler ise Sony, Microsoft ve Nintendo oluyor. Bu bağlamda ciddi bir rekabetin söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Peki Türkiye'de en çok satan konsol üreticileri hangileri? İşte sıralama…

Türkiye'de en çok satan konsol üreticileri

Son yıllarda Türkiye'de yaşanan yüksek enflasyon ve döviz kurlarının sürekli artış göstermesi, oyuncuların konsol tercihlerini de etkiliyor. Bu durum da tahmin edebileceğiniz üzere üreticilerin pazar paylarına direkt etkiliyor.

Teknoloji ile ilgili veriler yayımlayan Statcounter, Mart 2024 itibariyle Türkiye'de en çok satan konsol markalarını paylaştı. Buna göre PlayStation'ın üreticisi olan Sony, yüzde 59.99 pazar payı ile zirvede yer aldı. Xbox'ın sahibi olan Microsoft ise pazarın yüzde 39.94'lük dilimini elinde tutarak ikinci sırada. Kalan yüzde 0.07'lık kısmın ise Nintendo'ya ait olduğunu görüyoruz.

Efsane PlayStation 1, el konsoluna dönüştürüldü!

Türkiye'de en çok satan konsol üreticileri şu şekilde sıralandı;

SıraMarkaPazar Payı 1Sony (PlayStation)Yüzde 59.992Microsoft (Xbox)Yüzde 39.943NintendoYüzde 0.07

Üreticiler, atacağı adımlar ile bu tabloyu değiştirebilir. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Hangi oyun konsolunu kullanıyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.