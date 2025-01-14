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Edirne Vali Yardımcıları 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Edirne Vali Yardımcıları 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
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Edirne Vali Yardımcıları, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerde fotoğrafları değerlendirerek oylama yaptı. Fotoğraflar, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlandı.

Edirne Vali Yardımcıları Erdoğan Beypınar, Turgut Subaşı, Sıdkı Zehin, Ercan Çiçek, Eyyüp Batuhan Ciğerci ve Ömer Sevgili, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vali yardımcıları, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Beypınar, "Özgür Suriye" kategorisinde Orhan Fatih Doğan'ın "Geri dönüş", "Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "Masumiyet", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Av peşinde" adlı fotoğraflarını oyladı.

"Spor" kategorisinde Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen" isimli fotoğrafına oy veren Beypınar, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Halil Sağırkaya'nın "Yaprak Yolu" adlı fotoğrafını tercih etti.

Vali Yardımcısı Turgut Subaşı

"Özgür Suriye" kategorisinde Orhan Fatih Doğan'ın "Geri dönüş" fotoğrafına oy veren Subaşı, "Haber" kategorisinde Hakan Akgün'ün "Çanakkale'de zaman kırılması", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Lukas Kabon'un "Kurtarılan can" fotoğrafına oy verdi. "Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler" isimli fotoğrafını seçen Subaşı, "Spor" kategorisinde ise Gökhan Balcı'nın "Şükür" isimli fotoğrafını tercih etti.

Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin

Zehin, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Av peşinde" isimli fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde Belal Khaled'in "Bayram" isimli fotoğrafına oy veren Zehin, "Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Görkemli Gece", "Spor" kategorisinde ise Mustafa Murat Kaynak'ın "Şampiyonlar" isimli fotoğrafını seçti.

Vali Yardımcısı Ercan Çiçek

Çiçek, "Haber" kategorisinde Tahsin Ceylan'ın "Su seviyesi", "Spor" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Buruk bakış", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde de Emin Yoğurtcuoğlu'nun "40 yılda 1" isimli fotoğrafını seçti.

Vali Yardımcısı Çiçek'in "Günlük Hayat" kategorisindeki tercihi ise Himanshu Sharma'nın "Güneşi yutan deve" isimli fotoğrafı oldu.

Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci,

"Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış İşleri", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Tek sıra", "Spor" kategorisinde ise Gökhan Balcı'nın "Şükür" isimli fotoğrafına oy veren Ciğerci, "Günlük Hayat" kategorisinde ise tercihini Özgün Tiran'ın "Keyfi yerinde" isimli fotoğrafından yana kullandı.

Vali Yardımcısı ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Ciğerci, "Özgür Suriye" kategorisinde de Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz" isimli fotoğrafını tercih etti.

Vali Yardımcısı Ömer Sevgili

"Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Kılavuzlar", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Tek sıra", "Spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Şükür" fotoğraflarına oy veren Sevgili, "Günlük Hayat" kategorisinde ise İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" fotoğrafını tercih etti.

Sevgili'nin "Özgür Suriye" kategorisindeki seçimi ise Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz" isimli karesi oldu.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
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