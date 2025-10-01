Sony, her yeni konsol jenerasyonunda oyun dünyasında yankı uyandırmayı başarıyor. Halihazırda yoğun ilgi gören PlayStation 5, popülerliğini sürdürürken, gözler şimdiden bir sonraki büyük adımda: PlayStation 6. Tüm oyunseverlerin aklındaki ortak soru ise şu: "PS6 ne zaman çıkacak?" Playstation 6 ile ilgili merak edilen bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. Playstation 6 ne zaman çıkacak? PS6 çıkış tarihi belli oldu mu?

PS6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Sony'nin önceki konsol lansmanlarına bakıldığında, yeni nesil PlayStation modellerinin genellikle 6-7 yıllık aralıklarla piyasaya sürüldüğü görülüyor. Bu doğrultuda PS6'nın 2026 veya 2027 yıllarında oyuncularla buluşması bekleniyor. Ancak bu tarih, teknolojideki yenilikler ve Sony'nin üretim planlarına göre değişiklik gösterebilir.

PS5 NE ZAMAN ÇIKTI?

Sony'nin önceki konsol çıkış tarihleri;

PlayStation 3 – 2006

PlayStation 4 – 2013

PlayStation 5 – 2020

PS6 İLE NELER DEĞİŞECEK?

PS6'nın donanım ve yazılım detayları henüz resmi olarak paylaşılmamış olsa da, teknoloji uzmanları ve analistler bazı önemli beklentiler üzerinde birleşiyor:

Daha yüksek performans sunan işlemci ve grafik birimi

Yapay zekâ destekli daha akıllı ve etkileşimli oyun deneyimleri

Geriye dönük oyunlarla tam uyumluluk

Yüksek hızlı SSD'ler sayesinde çok daha kısa yükleme süreleri

Gelişmiş ve daha gerçekçi VR (sanal gerçeklik) özellikleri

Bu yeniliklerin ışığında, PS6'nın sadece bir oyun konsolu olmaktan çıkarak, kapsamlı bir dijital eğlence merkezi haline gelmesi bekleniyor.

PS6 FİYATI NE KADAR OLACAK?

PS6'nın fiyatı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, PS5'in çıkış fiyatının 499 dolar olduğunu düşünürsek, artan üretim maliyetleri ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle yeni nesil konsolun 600 ile 700 dolar arasında bir fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor. Türkiye'de ise vergiler ve ek masraflar nedeniyle bu rakam daha yüksek seviyelere çıkabilir.

PS5 ÖZELLİKLERİ

İşlemci : 8 çekirdekli AMD Zen 2, 3.5 GHz'e kadar hız

: 8 çekirdekli AMD Zen 2, 3.5 GHz'e kadar hız Grafik : AMD RDNA 2 tabanlı 10.28 teraflop GPU

: AMD RDNA 2 tabanlı 10.28 teraflop GPU Bellek : 16 GB GDDR6 RAM, 256 bit veri yolu

: 16 GB GDDR6 RAM, 256 bit veri yolu Depolama : 825 GB NVMe SSD, genişletilebilir NVMe SSD yuvası

: 825 GB NVMe SSD, genişletilebilir NVMe SSD yuvası Optik Sürücü : 4K UHD Blu-ray (Standart modelde)

: 4K UHD Blu-ray (Standart modelde) Boyut & Ağırlık : Yaklaşık 390x104x260 mm, 4.5 kg (Standart), 3.9 kg (Dijital Edition)

Kontrol Cihazı – DualSense

Dokunsal geri bildirim ve uyarlanabilir tetik tuşları

Entegre mikrofon ve hoparlör

USB-C ile hızlı şarj desteği









Görüntü ve Ses

4K çözünürlük ve 120 Hz'e kadar destek

Gerçekçi ışıklandırma için Ray Tracing teknolojisi

3D ses ile daha derin oyun deneyimi

Uyumluluk ve Destek

PS4 oyunlarıyla tam geriye dönük uyumluluk

Yeni nesil PS VR2 sanal gerçeklik desteği

Erişilebilirlik