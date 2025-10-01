PlayStation 6 ne zaman çıkacak? PS6 çıkış tarihi belli oldu mu?
Oyun dünyasında teknoloji her geçen gün gelişirken, Sony'nin sıradaki hamlesi büyük bir merakla bekleniyor. PlayStation 5 hâlâ popülerliğini korusa da, gözler şimdiden yeni nesil konsol olan PlayStation 6'ya çevrilmiş durumda. Peki, PlayStation 6 ne zaman çıkacak? PS6 çıkış tarihi belli oldu mu?
PS6 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Sony'nin önceki konsol lansmanlarına bakıldığında, yeni nesil PlayStation modellerinin genellikle 6-7 yıllık aralıklarla piyasaya sürüldüğü görülüyor. Bu doğrultuda PS6'nın 2026 veya 2027 yıllarında oyuncularla buluşması bekleniyor. Ancak bu tarih, teknolojideki yenilikler ve Sony'nin üretim planlarına göre değişiklik gösterebilir.
PS5 NE ZAMAN ÇIKTI?
Sony'nin önceki konsol çıkış tarihleri;
- PlayStation 3 – 2006
- PlayStation 4 – 2013
- PlayStation 5 – 2020
PS6 İLE NELER DEĞİŞECEK?
PS6'nın donanım ve yazılım detayları henüz resmi olarak paylaşılmamış olsa da, teknoloji uzmanları ve analistler bazı önemli beklentiler üzerinde birleşiyor:
- Daha yüksek performans sunan işlemci ve grafik birimi
- Yapay zekâ destekli daha akıllı ve etkileşimli oyun deneyimleri
- Geriye dönük oyunlarla tam uyumluluk
- Yüksek hızlı SSD'ler sayesinde çok daha kısa yükleme süreleri
- Gelişmiş ve daha gerçekçi VR (sanal gerçeklik) özellikleri
Bu yeniliklerin ışığında, PS6'nın sadece bir oyun konsolu olmaktan çıkarak, kapsamlı bir dijital eğlence merkezi haline gelmesi bekleniyor.
PS6 FİYATI NE KADAR OLACAK?
PS6'nın fiyatı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, PS5'in çıkış fiyatının 499 dolar olduğunu düşünürsek, artan üretim maliyetleri ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle yeni nesil konsolun 600 ile 700 dolar arasında bir fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor. Türkiye'de ise vergiler ve ek masraflar nedeniyle bu rakam daha yüksek seviyelere çıkabilir.
PS5 ÖZELLİKLERİ
- İşlemci : 8 çekirdekli AMD Zen 2, 3.5 GHz'e kadar hız
- Grafik : AMD RDNA 2 tabanlı 10.28 teraflop GPU
- Bellek : 16 GB GDDR6 RAM, 256 bit veri yolu
- Depolama : 825 GB NVMe SSD, genişletilebilir NVMe SSD yuvası
- Optik Sürücü : 4K UHD Blu-ray (Standart modelde)
- Boyut & Ağırlık : Yaklaşık 390x104x260 mm, 4.5 kg (Standart), 3.9 kg (Dijital Edition)
Kontrol Cihazı – DualSense
- Dokunsal geri bildirim ve uyarlanabilir tetik tuşları
- Entegre mikrofon ve hoparlör
- USB-C ile hızlı şarj desteği
Görüntü ve Ses
- 4K çözünürlük ve 120 Hz'e kadar destek
- Gerçekçi ışıklandırma için Ray Tracing teknolojisi
- 3D ses ile daha derin oyun deneyimi
Uyumluluk ve Destek
- PS4 oyunlarıyla tam geriye dönük uyumluluk
- Yeni nesil PS VR2 sanal gerçeklik desteği
Erişilebilirlik
- Ekran okuyucu ve alt yazı seçenekleri
- Ses ve görsel ayar özelleştirmeleri
- Kontrol cihazı tuş atama ve titreşim ayarları