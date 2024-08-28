Sony Blockchain dünyasında genişlemeye devam ediyor

Teknoloji devi Sony, Blockchain alanında önemli bir hamle yaparak Soneium adlı yeni bir test ağı ve geliştirici destek programını duyurdu. Sony Block Solutions Labs tarafından geliştirilen bu girişim, şirketin Web3 ekosistemine entegrasyonunda büyük bir adım olarak görülüyor.

Sony Soneium İle Blockchain İnovasyonunu Şekillendiriyor

Teknoloji devi Sony, Blockchain alanındaki çalışmalarını hızlandırıyor. Şirketin Blockchain odaklı birimi Sony Block Solutions Labs, yeni bir test ağı ve geliştirici destek programını hayata geçirdiğini açıkladı.

Sony Group Corporation'ın Web3 alanındaki ilerleyişinde önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirilen bu hamle, şirketin eğlence, oyun ve tüketici elektroniği sektörlerindeki deneyimini Blockchain dünyasına taşıyacak. Bu adımın, sektördeki yenilikleri ve uyum sürecini hızlandırması bekleniyor.

Soneium adı verilen yeni Blockchain ağı, Ethereum'un Layer 2 çözümü olan Op Stack teknolojisi üzerine inşa edildi. Op Stack teknolojisiyle birlikte Blockchain ağının, geliştiricilere uygun maliyetli bir platform sunması hedefleniyor. Circle, Optimism, Alchemy, The Graph, Chainlink ve Astar Network gibi önde gelen isimler, Blockchain ağının ilk test kullanıcıları arasında yer alıyor.

Projenin temelleri, Sony Group Corporation ve Startale Labs'ın 2023 yılında başlattığı ortak çalışmaya dayanıyor. Daha sonra Sony Network Communications Labs'a devredilen projede, Astar Network'ün ASTR tokenı, EVM uyumlu Minato test ağında temel bir varlık olarak kullanılacak.

Sony, Blockchain ekosistemini desteklemek amacıyla Soneium Spark adlı bir geliştirici programı da başlattı. Bu programa Sony Music, Sony Pictures ve Sony Innovation Fund gibi Sony'nin önemli alt kuruluşlarının da katılım göstereceği açıklandı. Program kapsamında, seçilen geliştiricilere 100.000 dolarlık başlangıç sermayesi sağlanacak ve geniş bir borsa ve risk sermayesi ağına erişim imkânı sunulacak.

Son olarak, Sony'nin alt kuruluşu olan Quetta Web Co.'nun, kripto para borsası WhaleFin'i satın aldığı bildirildi. Borsanın bu yıl içinde yeniden markalaşma ve yeniden başlatma sürecinden geçeceği belirtildi. Bu gelişmeler, Sony'nin Blockchain ve kripto para ekosistemindeki varlığını güçlendirme yolunda attığı önemli adımlar olarak değerlendiriliyor.