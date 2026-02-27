Oyun dünyasının efsanesi God Of War, bu kez ekranlara taşınıyor. Hayranlar en çok "God Of War dizisi ne zaman çıkacak?" sorusunu araştırıyor. İşte dizinin yayın takvimi, yapım süreci ve bilinmesi gereken tüm bilgiler.

GOD OF WAR DİZİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Amazon Prime Video'nun God of War dizisi uyarlamasının çekimlerine Mart 2026'da başlanması planlanıyor. Yapım süreci (çekimler, post-prodüksiyon) göz önüne alındığında dizinin yayınlanması için en olası tarih 2027 veya sonrası olarak görülüyor. 10 bölümlük ilk sezon için hazırlıklar ve oyuncu seçimi süreci devam etmektedir.

• Platform : Amazon Prime Video.

• Yaratıcı/Showrunner: Ronald D. Moore (Battlestar Galactica).

• Konu : 2018 yapımı oyunu ve devamı olan Ragnarök'ü temel alacak.

• Durum : Çekimler Mart 2026'da Kanada'nın Vancouver şehrinde başlayacak.

GOD OF WAR DİZİSİ ÇEKİMLERİ BAŞLADI

Sony Pictures Television, Amazon MGM Studios, PlayStation Productions ve Tall Ship Productions, Prime Video için geliştirilen live-action God of War dizisinin çekimlerine resmen başladığını duyurdu. Yapımcılar, ilk fotoğrafları da hayranlarla paylaştı. Görüntülerde Kratos rolünde Ryan Hurst ve oğlu Atreus karakterini canlandıran Callum Vinson yer alıyor.

DİZİNİN KONUSU

Dizi, Kratos ve oğlu Atreus'un, eşleri ve anneleri Faye'in küllerini serbest bırakmak için çıktıkları yolculuğu konu alıyor. Bu süreçte Kratos, oğluna daha iyi bir tanrı olmayı öğretmeye çalışırken, Atreus da babasına daha iyi bir insan olmayı öğretmeye çabalıyor.

ÖNE ÇIKAN KARAKTERLER VE OYUNCULAR

Yapım kadrosunda öne çıkan isimler şunlar:

Odin: Mandy Patinkin

Baldur: Ed Skrein

Heimdall: Max Parker

Thor: Ólafur Darri Ólafsson

Sif: Teresa Palmer

Mimir: Alastair Duncan

Sindri: Jeff Gulka

Brok: Danny Woodburn

DİZİ 2 SEZON İÇİN ONAY ALDI

Henüz çekimler başlamadan 2 sezonluk onay alan dizi, PlayStation'ın yüksek beğeni toplayan antik mitoloji temalı video oyun serisine dayanıyor. Uyarlama, özellikle 2018 yılında çıkan oyunu ve 2022 tarihli devam macerasını temel alıyor.

YAPIM EKİBİ VE YÖNETMEN

Dizinin yürütücülüğü, baş yapımcılığı ve senaristliği, Battlestar Galactica ve For All Mankind ile tanınan Ronald D. Moore'a ait. Maril Davis, Cory Barlog, Naren Shankar, Matthew Graham, Asad Qizilbash, Jeff Ketcham, Hermen Hulst, Roy Lee ve Brad Van Arragon da yapımcı kadrosunda yer alıyor.

Emmy ödüllü Frederick E.O. Toye, dizinin ilk iki bölümünü yönetmeye hazırlanıyor.

GOD OF WAR'IN 20 YILLIK MİRASI

2005 yılında oyuncularla buluşan God of War, zamanla aksiyon-macera türünün en önemli serilerinden biri haline geldi. Antik Yunan mitolojisinden İskandinav mitolojisine uzanan hikâyesi ve karakter odaklı anlatımı ile büyük beğeni topladı.

2018'deki yeni macera ve 2022'de yayınlanan God of War Ragnarök, hem satışlar hem de eleştirel başarı açısından markaya yeni bir ivme kazandırdı.

AMAZON'DAN YENİ DÖNEM

Amazon, dünyaca ünlü seriyi dizi formatına taşımak için hızla çalışıyor. Ancak henüz dizinin yayın tarihi açıklanmadı. Hayranlar, Kratos ve Atreus'un maceralarını ekranda görmek için sabırsızlanıyor.