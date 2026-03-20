Pop Mart ve Sony, Labubu'yu Beyaz Perdeye Taşıyor

BEİJİNG, 20 Mart (Xinhua) -- Beijing merkezli Pop Mart şirketi ile Sony Pictures Entertainment, dünyayı kasıp kavuran popüler peluş oyuncak Labubu'nun başrolde yer alacağı bir sinema filmi çekme konusunda anlaştı.

Koleksiyonluk tasarım ürünler ve pop kültürü eğlence sektörünün önde gelen şirketlerden Pop Mart'ın perşembe günü yayımladığı basın açıklamasına göre, henüz geliştirme aşamasında olan film, Labubu'nun fantastik dünyasını beyaz perdeye taşıyacak. Filmin yapımında hem canlı aksiyon hem de animasyon teknolojisi kullanılacak.

Filmin yapımcılığını ve yönetmenliğini aynı zamanda "Paddington", "Paddington 2" ve "Wonka" filmlerinin de yönetmeni olan Paul King üstlenecek.

BAFTA adaylığı bulunan King, filmin senaryosunu "Dear Evan Hansen" gibi eserlere imza atmış ödüllü senarist ve oyun yazarı Steven Levenson ile birlikte kaleme alacak.

Açıklamaya göre Labubu'nun yaratıcısı Kasing Lung ise yürütücü yapımcı olarak projede görev alacak.

