Blockchain dünyasında beklenmedik gelişme: Japon devi Circle ile ortaklık kurdu

Blockchain teknolojisi ve kripto para dünyası, yeni bir iş birliğiyle sarsılıyor. Stablecoin devi Circle, Sony'nin yenilikçi Soneium Blockchain ağıyla güçlerini birleştiriyor. Bu stratejik ortaklık, USDC'nin Ethereum tabanlı Layer 2 ağlarda yaygınlaşmasını hızlandırırken, Web3 ekosisteminde yaratıcılar için yeni fırsatlar sunuyor. Bridged USDC Standard'ın Soneium'a entegrasyonu, dijital dolar ödemelerinin daha erişilebilir hale gelmesini sağlayacak.

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Circle ve Sony ile önemli bir iş birliğine imza attı. Bu ortaklık kapsamında, Circle'ın Bridged USDC Standard'ı Soneium Blockchain ağı ile entegre edilecek. USDC, platformun ana değer değişim tokenı olarak konumlandırılacak.

Circle'ın açıklamasına göre bu adım "Web3 alanında yaratıcılığın yeni bir çağını başlatmak için önemli bir dönüm noktası" olarak değerlendiriliyor. Soneium, Sony Block Solutions Labs tarafından geliştirilen ve Ağustos 2024'te lanse edilen, Ethereum tabanlı bir Layer 2 Blockchain ağıdır. Sony Block Solutions Labs, dağıtık defter teknolojisini kullanarak yeni bir ağ altyapısı oluşturmak üzere Sony Group Corporation ve Startale Labs'in ortak girişimi olarak kuruldu.

Bridged USDC Standard, Ethereum Sanal Makinesi (EVM) uyumlu Blockchain ağlarıyla USDC'nin köprülenmiş bir formunu dağıtmak için tasarlanmış bir protokol ve süreçtir. Bu varlık, Ethereum üzerindeki yerel USDC için bir "proxy" görevi görüyor ve Layer 2 zincirlerinde geliştirme yapan geliştiricilerin dijital dolar ödemelerine erişmesini sağlıyor.

Sony Block Solutions Labs Başkanı Jun Watanabe, iş birliği hakkında "Bu iş birliği, daha bağlantılı ve verimli bir dijital ekosistem yaratma vizyonumuzla mükemmel bir şekilde örtüşüyor." ifadelerini kullandı.

Circle CEO'su Jeremy Allaire ise "Bu iş birliği, stablecoinlerimizin ve Blockchain teknolojimizin benimsenmesini hızlandırma ve yaratıcıların güvenli, kullanıcı dostu Web3 deneyimleri aracılığıyla gelişmesini sağlama misyonumuz için önemli bir dönüm noktası." açıklamasını dile getirdi.

Bu gelişme, Blockchain dünyasında büyük oyuncuların stratejik hamlelerinin devam ettiğini gösteriyor. Eylül başında Samsung'un yatırım kolu Samsung Next, Sony'nin Layer 2 Blockchain geliştiricisi Startale Labs'a stratejik bir yatırım gerçekleştirmişti. Soneium ayrıca Astar, Alchemy, Chainlink, Optimism ve The Graph gibi önemli oyuncularla da ortaklıklar kurdu.

Circle, 35,7 milyar dolarlık dolaşımdaki arzıyla dünyanın en büyük ikinci stablecoin ihraççısı konumunda ve yüzde 21'lik bir pazar payını elinde bulunduruyor. USDC'nin arzı, yılbaşından bu yana yüzde 47 artış gösterdi ancak Haziran 2022'deki 56 milyar dolarlık zirvesinden yüzde 36 düşük seyrediyor.

Stratejik ortaklık, Blockchain teknolojisinin ve kripto paraların günlük hayata entegrasyonu konusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. USDC'nin Soneium üzerinde yaygınlaşması, dijital ödemelerin geleceğini şekillendirme potansiyeli taşıyor. Web3 yaratıcıları ve kullanıcıları için daha güvenli, hızlı ve verimli bir finansal ekosistem vaat eden bu iş birliği, kripto para sektörünün gelecek vizyonuna ışık tutuyor.