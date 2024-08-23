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Japon devi Sony'den dikkat çeken hamle

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Sony Group ve Startale Labs, Ethereum Layer-2 teknolojisini temel alan yeni Blockchain platformu Soneium'u tanıttı. Bu platform, eğlence ve finans sektörlerinde Web3 uygulamalarını yaygınlaştırmayı hedefliyor, geniş kullanıcı kitlesine hitap edecek şekilde tasarlandı.

Teknoloji devi Sony, Blockchain arenasında çığır açacak yeni bir adım atıyor. Japon devi Sony, Startale Labs ile iş birliği yaparak geliştirdiği Ethereum Layer-2 tabanlı Soneium platformuyla eğlence, oyun ve finans sektörlerinde Web3 teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Sony'de Soneium İle Web3 Dönemi Başlıyor

Teknoloji devi Sony Group, Blockchain ve teknoloji dünyasında ses getirecek bir adım attı. Şirket, Startale Labs ile güçlerini birleştirerek Ethereum Layer-2 teknolojisine dayanan yeni bir Blockchain platformu olan Soneium'u duyurdu.

Soneium, eğlence sektöründen finansa, oyun dünyasından günlük yaşama kadar geniş bir yelpazede Web3 teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyor. Sony Block Solutions Labs'ın açıklamasına göre platform Sony'nin halihazırda var olan küresel Web2 altyapısından faydalanarak geniş kitlelere ulaşmayı planlıyor.

Astar Network'ün kurucusu ve aynı zamanda Sony Block Solution Labs Direktörü olan Sota Watanabe, Soneium'un potansiyeline dikkat çekti. Watanabe, "Bu platform, insanların gündelik hayatlarında önemli bir yer edinecek. Kullanıcılara somut faydalar sağlayarak Web3 teknolojilerini yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline getirecek." ifadelerini kullandı.

Şu anda testnet hazırlıkları süren Soneium'un resmi lansman tarihi henüz açıklanmadı. Sony'nin yakın gelecekte platformun teknik özellikleri ve geliştirici araçları hakkında daha detaylı bilgilerin paylaşılması bekleniyor.

Projenin bir diğer önemli ayağı da Astar Network ile gerçekleştirilen iş birliği olarak öne çıkıyor. Astar Network, Soneium'un başlangıç likiditesini desteklemek amacıyla zkEVM altyapısını ve varlıklarını platforma entegre edecek.

Sony Block Solutions Labs, Soneium'un ilerleyen dönemlerde içerik üreticileri ile takipçileri arasında adil bir gelir paylaşımı modeli oluşturma gibi yenilikçi kullanım alanlarına da imkân tanıyacağını belirtti.

Bu gelişmelerin yanı sıra, Sony'nin geçtiğimiz ay Japonya'da yerel bir kripto para borsası açma hazırlığında olduğu haberleri de sektörde yankı uyandırmıştı. Tüm bu girişimler, Sony'nin dijital dönüşüm ve Blockchain teknolojilerine verdiği önemi ve bu alandaki yenilikçi yaklaşımını gözler önüne seriyor.

Kaynak: Haberler.com / Blockchain

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