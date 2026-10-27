PlayStation 6 ne zaman çıkacak?

Sony, PlayStation 6 için henüz resmi bir çıkış tarihi açıklamadı. Şirketin CEO’su Hiroki Totoki, 2026 yılında yaptığı açıklamalarda yeni konsolun hem çıkış zamanına hem de fiyatına henüz karar verilmediğini söyledi. Yapay zekâ kaynaklı bellek krizinin ve yükselen donanım maliyetlerinin, PS6’nın çıkış takvimini doğrudan etkilediği belirtiliyor. İşte PlayStation 6’ya dair bilinenler.

PLAYSTATİON 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

PlayStation 6’nın çıkış tarihi henüz belli değil. Sony, yeni nesil konsolu resmi olarak tanıtmadı ve herhangi bir çıkış tarihi duyurmadı. Şirket, yeni nesil konsol üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü ancak piyasaya çıkış zamanlamasını henüz belirlemediğini açıkladı.

SONY CEO’SU NE DEDİ?

Sony Başkanı ve CEO’su Hiroki Totoki, Mayıs 2026’daki finansal sonuç toplantısında şirketin PlayStation 6’yı hangi zamanlamayla ve hangi fiyatla piyasaya süreceğine henüz karar vermediğini açıkladı. Totoki, durumu yakından takip etmek istediklerini ifade etti. Ağustos 2026’da The Wall Street Journal’a konuşan Totoki de çıkış tarihinin şirket içinde bile henüz belirlenmediğini yineledi.

PS6 NEDEN GECİKİYOR?

PlayStation 6’nın çıkış takvimini belirleyen en önemli etkenlerden biri, yapay zekâ veri merkezlerinin artan talebi nedeniyle yükselen bellek fiyatları. Sony, 2026’nın kalan dönemi için gereken bileşenleri güvence altına aldığını ancak bellek fiyatlarının arz sıkıntısı nedeniyle 2027 mali yılında da yüksek kalmasını beklediğini açıkladı. Bloomberg’in Şubat 2026’daki haberine göre, başlangıçta 2027’de çıkması planlanan konsol için Sony’nin çıkışı 2028 hatta 2029’a ertelemeyi değerlendirdiği öne sürüldü.

PS6 2027’DE Mİ ÇIKACAK?

Sektör kaynaklarında ve bazı analist raporlarında PlayStation 6’nın 2027 sonu ya da 2028 civarında piyasaya çıkabileceği öne sürülüyor. Ancak bu tahminler Sony tarafından doğrulanmış değil. Bellek krizinin sürmesi halinde konsolun çıkışının daha ileri bir tarihe kayabileceği de konuşuluyor.

PLAYSTATİON 6 FİYATI NE KADAR OLACAK?

PlayStation 6’nın fiyatı da henüz açıklanmadı. Artan bileşen maliyetleri nedeniyle bazı tahminler, yeni konsolun başlangıç fiyatının 1.000 dolar seviyesine kadar çıkabileceğini öne sürüyor. Ancak bu tahminler resmi bilgiye dayanmıyor; Sony, fiyatlandırma konusunda henüz karar vermediğini açıkladı.

PS6 SADECE DİJİTAL Mİ OLACAK?

Sosyal medyada PlayStation 6’nın yalnızca dijital oyunları destekleyeceği yönünde iddialar dolaşıyor. Ancak Sony, şu ana kadar yeni konsolun yalnızca dijital oyunlarla çalışacağına dair herhangi bir açıklama yapmadı.

PLAYSTATİON 5 NE ZAMAN ÇIKMIŞTI?

Sony’nin mevcut nesil konsolu PlayStation 5, Kasım 2020’de piyasaya çıkmıştı. Konsol nesillerinin genellikle 6-7 yıllık bir yaşam döngüsüne sahip olduğu düşünüldüğünde, PlayStation 6’nın 2027 ve sonrasında gelmesi bekleniyordu. Ancak bellek krizi, bu takvimin değişebileceğine işaret ediyor.