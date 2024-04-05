Sony, Blockchain Alanında Genişlemeye Devam Ediyor

Japonya'da stablecoin hareketliliği hız kazanıyor. Japonya merkezli teknoloji devi Sony'nin finansal kolu olan Sony Bank, bu alandaki son gelişmeyle kullanıcı korumasını ve yenilikçiliği ön plana çıkaran bir pilot projeye imza attı.

Polygon Ağı Üzerinde Japon Yeni'ne Sabitlenmiş Stablecoin

Sony'nin finansal kolu Sony Bank, Polygon ağı üzerinde Japon Yeni'ne sabitlenmiş stablecoin'i geliştirmek için bir pilot projeye başladı. Bu yenilikçi adım, Sony'nin oyun ve spor alanlarındaki entelektüel mülkiyetlerini tanıtmak için düşük işlem ücretlerinden yararlanmayı hedefliyor.

Belçika merkezli Blockchain firması SettleMint tarafından yürütülen kavram kanıtı çalışması, birkaç ay sürecek ve Japon Yeni'ne sabitlenmiş stablecoinlerin transferiyle ilgili yasal mevzuatı test edecek. Bilindiği üzere Sony Group son zamanlarda Web3 alanındaki varlığını artırıyor. Şirketin oyun kolu, oyun içi varlıkların kullanımında oyunculara daha fazla esneklik sunmak için NFT'leri benimseme yönünde bir patent başvurusunda bulundu. Bununla birlikte Sony, kendi kamu Blockchain ağını oluşturmak için Astar Network'ün ana geliştiricisi Startale Labs ile iş birliği yapıyor. Startale Labs CEO'su Sota Watanabe, projenin bir buçuk yıllık geliştirme sürecinin ardından şu anda uygulama aşamasında olduğunu belirtti.

Japonya'da stablecoin hareketliliği, TerraUSD'nin çöküşünün ardından kullanıcı korumasını amaçlayan yeni düzenlemelerle hız kazandı. Haziran ayında yürürlüğe giren bu düzenlemeler, yerel stablecoinlerin itibari para birimlerine bağlanmasını ve kullanıcıların bunları nominal değerlerinde kullanmalarını sağlamayı hedefliyor. Binance Japan, MUFG ile ortaklık kurarak ve Circle, SBI Holdings ile iş birliği yaparak bu alanda önemli adımlar attı. Son olarak, Japonya'nın Hokkoku Bankası, Ishikawa vilayetinde kullanılmak üzere Tochika adında bir banka mevduatı destekli stablecoin piyasaya sürdü.