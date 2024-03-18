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Sony, PSVR2 Üretimini Durdurdu İddiası

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Sony'nin, satışların düşmesi ve rekabetin kızışması nedeniyle PSVR2 sanal gerçeklik gözlüğünün üretimini durdurduğu bildirildi. Bloomberg'in yeni raporuna göre Sony, üretimi yeniden artırmadan önce PSVR2 stoklarını bitirmeyi hedefliyor.

Sony, geçtiğimiz yılın başlarında büyük umutlar ile yeni nesil VR gözlüğü PlayStation VR2 (PSVR2) modelini tanıttı. Ancak pahalı fiyatı ve oyun çeşitliliğinin yeterli olmamasıyla beklentileri karşılayamadı. İddialara göre Sony, PSVR2'nin üretimlerini askıya aldı.

PlayStation VR2 üretimi durduruldu iddiası

Sony'nin, satışların düşmesi ve rekabetin kızışması nedeniyle PSVR2 sanal gerçeklik gözlüğünün üretimini durdurduğu bildirildi. Bloomberg'in yeni raporuna göre Sony, üretimi yeniden artırmadan önce PSVR2 stoklarını bitirmeyi hedefliyor.

PlayStation VR2, 2023 yılının başlarında 22 bin TL'lik bir fiyat etiketiyle piyasaya sürüldü. Ancak satışlar, Meta Quest gibi ek donanım gerektirmeyen VR gözlüklerin gerisinde kaldı. Bir teknoloji analisti ise satışlardaki düşüşün, PSVR 2'nin ayrı PlayStation konsoluna ihtiyaç duymasından kaynaklandığını söyledi.

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Ayrıca Sony'nin yeterli yelpazeye ulaşamadığı oyunlar da PSVR2 satışlarını etkileyen bir diğer faktör oldu. Yüksek kaliteli VR oyunları geliştirmek, standart oyunlardan çok daha fazla kaynak gerektiriyor. Bu da Sony'nin VR oyunlarında çeşitlendirme yapmasını engelledi.

Ayrıca kullanıcı tabanının nispeten küçük kalması nedeniyle, birçok stüdyo PSVR2 oyunlarına büyük yatırım yapmakta tereddüt ediyor. Yeni içerik eksikliği ise kullanıcıları PlayStation VR2 almaktan uzaklaştırıyor.

Sony şimdi üretimi durdurarak beklentileri karşılamayan gözlüğün stoklarının azalmasını bekliyor. Şirketin, PSVR2'yi Meta Quest gibi tek parça VR gözlüklerine karşı nasıl daha iyi konumlandırıp konumlandıramayacağını göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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