Geçtiğimiz yıl standart modele kıyasla daha ince ve performanslı olan PlayStation 5 Slim'i vitrine çıkaran Sony'nin bir sonraki hedefi PlayStation 5 Pro diyebiliriz. Konsolla ilgili ortaya atılan sızıntı ve raporlar kendisinden neler beklememiz gerektiği konusunda bize ayrıntılı bilgiler verirken, Sony'de ise ciddi bir iç karışıklığa neden oluyor. Son olarak Japonya merkezli şirket artan bu gibi sızıntılara karşın içeriden bilgi sızdırıldığı gerekçesiyle bir iç soruşturma başlattı.

Sony, PS5 Pro sızıntıları için şirket içi soruşturma başlattı – PS5 Pro sızıntıları ve özellikleri

PS5 Pro ile ilgili sızıntıların sayısında ciddi bir artış söz konusu. Hatta geçtiğimiz günlerde Tom Henderson tarafından yaklaşan konsolun teknik özellikleri sızdırılırken, bu durum Sony cephesinde soğuk duş etkisi yarattı. Şirket, bugüne dek cihazla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapmamasına rağmen böylesine geniş çaplı sızıntılara bir dur diyebilmek için şirket içi soruşturma başlatma kararı aldı.

PS5 Pro, 33,5 teraflopluk bir işlemci gücüne sahip. Bu, standart PS5'in 10,3 teraflopluk gücünü ve Xbox Series X'in 12 teraflopluk performansını üçe katlıyor. Bu sayede oyunların daha ayrıntılı grafikleri ve daha hızlı yüklenme süreleri sunması sağlanıyor.

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PS5 Pro, Ray tracing performansında da bir artış sunacak. Bu sayede oyunlardaki ışık ve gölge efektlerini iki ila dört kat daha hızlı işlenebilecek. Bu gelişme, oyunların gerçek dünyaya daha yakın ve daha etkileyici bir görsellik sunmasına olanak tanıyor.

PlayStation Spectral Super Resolution teknolojisi 8K içerikleri destekleyerek, oyun grafiklerinde önemli bir iyileştirmeye ortam hazırlayacak bir görüntü kalitesine ulaşıyor. Dahası, PS5 Pro'nun çıkarılabilir bir disk sürücüsü ve 1 TB depolama alanı olacak. İşte PS5 Pro özellikleri:

Sistem belleği: Standart PlayStation 5 – 448 GB/s (14 GT/s) PlayStation 5 Pro – 576 GB/s (18GT/s) – Standart konsola göre yüzde 28 artış oldu.

İşlemci: CPU, standart PlayStation 5 ile aynı. Ancak Pro, CPU'yu 3,85 GHz'e çıkaran bir 'Yüksek CPU Frekans Moduna' sahip; bu, standart konsola göre yüzde 10'luk bir artış demek oluyor.

Ses: PlayStation 5 Pro'daki ACV, standart PlayStation 5'e göre daha yüksek saat hızında çalışıyor, bu da ACM kitaplığının yüzde 35 daha fazla performansa sahip olmasını sağlıyor.

GPU: PS5'ten yüzde 45 daha hızlı render.

2-3x Işın izleme (bazı durumlarda x4).

33,5 Teraflop.

PSSR (PlayStation Spectral Süper Çözünürlük Yükseltme) yükseltme/kenar yumuşatma çözümü.

Gelecekteki SDK sürümü için 8K'ya kadar çözünürlük desteği.

Özel makine öğrenimi mimarisi.

AI Hızlandırıcı, 300 TOPS 8 bit hesaplamayı / 67 TFLOPS 16 bit kayan noktayı destekliyor.