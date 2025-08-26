Gazipaşa'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı, Yaralıya Doktor İlk Müdahaleyi Yaptı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinden geçen doktor yaptı.

Kaza, saat 15.45 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinden Selinus Sahili yönüne seyreden Veli Y. idaresindeki 07 UK 884 plakalı otomobil aynı yönde ilerleyen Hatice K.'nın kullandığı 07 BVT 278 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Hatice K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada yaralı sürücüye ilk müdahaleyi kaza yerinden geçen Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Halil Alışkan yaptı. Ambulans gelinceye kadar yaralının başından ayrılmayan Alışkan, gelen sağlık ekiplerine yaralının durumu hakkında bilgi verdi.

Yaralıyı güneşten korumak için çevredeki vatandaşlar da peçetelerle gölge yaparak destek oldu. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

