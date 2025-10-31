Haberler

PS6 ne zaman çıkacak, fiyatı ne olacak?

Güncelleme:
Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 6, oyun dünyasında büyük bir merakla bekleniyor. Oyuncular, yeni konsolun sunduğu performans ve teknolojik yenilikleri görmek için sabırsızlanıyor.

Geliştirilmiş donanımı ve yenilikçi özellikleriyle dikkat çekeceği tahmin edilen PS6'nın çıkış tarihi ise yavaş yavaş netleşmeye başladı. Oyun tutkunları, "PlayStation 6 ne zaman piyasaya sürülecek?" sorusunun yanıtını öğrenmek için heyecanla bekliyor.

PS6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 6, 2027 yılında piyasaya sürülmeye hazırlanıyor. Şirketin AMD ile yürüttüğü ortak proje "Project Amethyst" sunumu, PS6 hakkındaki iddiaları yeniden gündeme taşıdı. Donanım sızıntılarıyla tanınan NeoGAF kullanıcısı KeplerL2, 2027'nin PS6 için hedeflenen çıkış yılı olduğunu belirterek bu bilgiyi güçlendirdi.

Project Amethyst: Geleceğin Oyun Teknolojileri başlıklı tanıtımda, yeni nesil konsolun sahip olacağı teknolojik yenilikler dikkat çekti. Sunuma göre PS6, GPU çekirdeklerinin eş zamanlı çalışmasıyla gerçek zamanlı yapay zeka desteği sağlayacak, ışın izleme performansını artırarak ana işlemci üzerindeki yükü azaltacak ve veri sıkıştırma sayesinde bellek kullanımını optimize edecek.

TEKNOLOJİK YENİLİKLER VE PERFORMANS ARTIŞI

Bu yenilikler, PlayStation 6'nın oyun deneyimini önemli ölçüde geliştireceğini gösteriyor. Konsolun, gelişmiş görsel efektler, yüksek kare hızları ve üstün ray tracing performansı sunan güçlü bir mimariyle gelmesi bekleniyor. Ancak, bu bilgiler henüz resmi olarak Sony tarafından doğrulanmadı.

2027 yılı hedeflense de, üretim süreci, tedarik zinciri sorunları veya teknik aksaklıklar gibi etkenler çıkış tarihini etkileyebilir. O nedenle kesin bilgilere ulaşmak için Sony ve AMD'nin resmi açıklamaları beklenmeli.

PS6'NIN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Yeni nesil konsolun fiyatı hakkında resmi bir açıklama bulunmamakla birlikte, sektör kaynaklarında dolaşan bilgilere göre PlayStation 6'nın çıkış fiyatı 500 ila 600 dolar arasında olabilir. Bu fiyat aralığı, PS6'nın sahip olacağı donanım gücü ve teknolojik yenilikler düşünüldüğünde makul bir seviyede görülüyor.

Osman DEMİR
