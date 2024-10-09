Ayberk Serin'in Yeni Teklisi 'Gün Batarken' Cuma Günü Yayınlanıyor

Müzik dünyasının genç yıldızlarından Ayberk Serin, sevenlerini heyecanlandıran yeni teklisini Gün Batarken'i bu Cuma günü dinleyicileriyle buluşturacak.

Birbiri ardına yayınladığı şarkılarla müzikseverlerin yoğun ilgisini çeken Ayberk Serin'in yeni teklisi 11 Ekim Cuma günü sevenleri ile buluşuyor.

Sözü ve müziği genç sanatçıya ait olan, düzenlemesini Burak Bedirli'nin yaptığı Gün Batarken, Sony Music Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlanacak. - İSTANBUL