Dünya devi resmen Blockchain dünyasına giriş yaptı

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Japonya merkezli dünya devi Sony, Ethereum tabanlı yeni Blockchain platformu Soneium'u başlattı. Düşük maliyetli işlemleri ve kullanıcı dostu tasarımı ile öne çıkan Soneium, web2 ve web3 kullanıcıları arasında köprü kurmayı hedefliyor.

Japon teknoloji devi Sony, Blockchain dünyasında büyük bir adım attı ve kendi Layer-2 ağı Soneium'u piyasaya sürdü. Ethereum altyapısını kullanarak geliştirilen bu platform, düşük maliyetli ve hızlı işlemlerle sektörlere yenilik getirmeyi amaçlıyor. Soneium, web2 ve web3 kullanıcıları arasındaki boşluğu kapatma hedefiyle dikkat çekiyor.

Sony'den Blockchain Atağı

Japon teknoloji devi Sony, Blockchain teknolojisinde önemli bir adım atarak kendi platformu Soneium'u kullanıma açtı. Singapur merkezli Startale Labs ile birlikte kurulan Sony Block Solutions Labs (SBSL) tarafından geliştirilen platform, Ethereum altyapısı üzerine inşa edildi.

Layer-2 teknolojisi üzerine kurulu Soneium, kapsamlı test sürecini başarıyla tamamladı. Dört ay süren testlerin ardından 14 milyon cüzdana erişim sağlayan platform, geliştiricilere ekonomik ve hızlı işlem yapabilme olanağı sunuyor.

SBSL yetkilileri, Soneium'un web2 ve web3 kullanıcıları arasındaki açığı kapatmayı hedeflediğini vurguluyor. Platform özellikle içerik üreticiler, takipçiler ve topluluklar için tasarlandı. Kullanıcı deneyimini ön planda tutan Soneium, Blockchain teknolojisini gündelik yaşamın bir parçası haline getirmeyi amaçlıyor.

Platformun teknik altyapısında Optimism'in OP Stack teknolojisi tercih edildi. Bu teknoloji, düşük maliyetli ve hızlı işlem yapılmasına olanak tanıyor. Coinbase, Kraken, Uniswap ve Worldcoin gibi önemli kripto para projeleri de aynı teknolojiyi kullanıyor. Optimism Foundation, teknolojisini kullanan kuruluşlara maddi destek sağlıyor ancak Sony'ye verilen destek miktarı açıklanmadı.

78 yıllık geçmişe sahip teknoloji devinin bu girişimi, geleneksel şirketlerin Blockchain teknolojisine artan ilgisinin somut bir örneği olarak değerlendiriliyor. Polygon ve Arbitrum gibi platformların da benzer destekler sunduğu sektörde, rekabetin giderek kızıştığı gözleniyor.

Dünya devi resmen Blockchain dünyasına giriş yaptı
Burak KÖSE
Burak KÖSE
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