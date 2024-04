Mart 2024'te En Çok İndirilen PlayStation Oyunları Belli Oldu

Sony, en çok indirilen PlayStation oyunları listesini her ay güncelliyor. Peki PS4 ve PS5 oyunlarının ayrı ayrı sınıflandırıldığı listede en çok indirilen PlayStation oyunları hangileri oldu? Bu kapsamda dikkatleri üzerine çeken oyun Sony tarafından yayınlanan Helldivers 2 oldu. İşte Mart 2024'ü kapsayan en çok indirilen PlayStation oyunları listesi!

Helldivers 2 listeleri altüst etmeye devam ediyor

Şubat ayında çıkışını yapan Sony imzalı Helldivers 2 şu an için PC ve PS5 platformlarında oynanabiliyor ve oyunun son satış rakamlarına ve Steam'deki oyuncu sayısına baktığımızda geliştiricisi Arrowhead Game Studios'un yüzünü güldürdüğünü söyleyebiliriz.

Mart ayında paylaşılan bir rapor oyunun şimdiye dek 8 milyon kopya sattığını ve bu sayının her geçen gün arttığını gözler önüne seriyor. Tabii, bu durum Helldivers 2'nin mart dönemini kapsayan en çok indirilen PlayStation oyunları listesinin zirvesinde olduğu anlamına geliyor.

Steam, sevilen iki oyunu kısa süreliğine ücretsiz sunuyor!

PS5

ABD/KanadaAvrupa HELLDIVERS 2HELLDIVERS 2MLB The Show 24EA SPORTS FC 24Dragon's Dogma 2Dragon's Dogma 2WWE 2K24Tom Clancy's Rainbow Six SiegeMadden NFL 24Rise of the RoninSTAR WARS Battlefront Classic CollectionWWE 2K24Tom Clancy's Rainbow Six SiegeGrand Theft Auto VEA SPORTS FC 24STAR WARS Battlefront Classic CollectionRise of the RoninFINAL FANTASY VII REBIRTHNBA 2K24Call of Duty: Modern Warfare IIIFINAL FANTASY VII REBIRTHIt Takes TwoCall of Duty: Modern Warfare IIIThe Outlast TrialsGrand Theft Auto VNBA 2K24The Outlast TrialsAssassin's Creed MirageSOUTH PARK: SNOW DAY!Planet ZooBaldur's Gate 3Gran Turismo 7Marvel's Spider-Man 2UFC 5Mortal Kombat 1Hogwarts LegacySTAR WARS Jedi: SurvivorSTAR WARS Jedi: SurvivorUFC 5SOUTH PARK: SNOW DAY!

PS4

ABD/KanadaAvrupa MinecraftEA SPORTS FC 24Red Dead Redemption 2MinecraftBatman: Arkham KnightRed Dead Redemption 2MLB The Show 24Need for Speed HeatNeed for Speed HeatThe ForestMadden NFL 24Batman: Arkham KnightEA SPORTS FC 24STAR WARS Battlefront IINBA 2K24Need for Speed RivalsCall of Duty: Modern Warfare IIIGrand Theft Auto VThe ForestA Way OutGrand Theft Auto VUnravel TwoWWE 2K24Need for SpeedSTAR WARS Battlefront IISniper Elite V2 RemasteredNeed for Speed RivalsTitanfall 2Tom Clancy's Rainbow Six SiegeNeed for Speed PaybackSTAR WARS Battlefront Classic CollectionS.T.A.L.K.E.R.: Call of PrypiatCall of Duty: Black Ops IIIKingdom Come: DeliveranceMortal Kombat XAssassin's Creed OdysseyTitanfall 2TEKKEN 7Need for Speed PaybackTom Clancy's Rainbow Six Siege

PS VR2

ABD/KanadaAvrupa cyubeVRcyubeVRBeat SaberBeat SaberPavlovPavlovAmong US VRArizona Sunshine 2Creed: Rise to Glory – Championship EditionAmong US VRJob SimulatorHorizon Call of the MountainArizona Sunshine 2Creed: Rise to Glory – Championship EditionHorizon Call of the MountainJob SimulatorThe Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: RetributionKayak VR: MirageLegendary TalesCrossfire: Sierra Squad

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu listelerdeki hangi oyunları oynuyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.