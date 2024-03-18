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Sony'nin yeni oyun konsolu PlayStation 5 Pro, Xbox Series X'i ve PS5'i geride bıraktı

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PS5 Pro'nun tanıtımı, güç, hız ve teknoloji bakımından mevcut oyun konsollarını aşan özellikleriyle oyun dünyasında yeni bir dönemi başlatacak.

Sony'nin yeni oyun konsolu PlayStation 5 Pro, sızıntılara göre Xbox Series X'i ve PS5'i geride bıraktı. PS5 Pro'nun tanıtımı, güç, hız ve teknoloji bakımından mevcut oyun konsollarını aşan özellikleriyle oyun dünyasında yeni bir dönemi başlatacak. İşte detaylar…

Bakalım PlayStation 5 Pro özellikleri nasıl ve GTA 6 ile beraber çıkması beklenen konsol bakalım beklentileri karşılıyor mu?

PlayStation 5 Pro özellikleri ne?

PS5 Pro, 33,5 teraflopluk inanılmaz bir işlemci gücüyle geliyor. Bu, standart PS5'in 10,3 teraflopluk gücünü ve Xbox Series X'in 12 teraflopluk performansını üçe katlıyor. Bu yüksek işlemci gücü, oyunların daha karmaşık grafikleri ve daha hızlı yüklenme süreleriyle çok daha akıcı bir oyun deneyimi sunmasını sağlayacak.

Raytracing ve görüntü kalitesi

PS5 Pro, raytracing performansında büyük bir sıçrama yapıyor. Yeni teknoloji, oyunlardaki ışık ve gölge efektlerini iki ila dört kat daha hızlı işleyebilecek. Bu gelişme, oyunların gerçek dünyaya daha yakın ve daha etkileyici bir görsellik sunmasına olanak tanıyor.

Sony'den PS5 Pro adımı! Beklenenden erken geliyor

Ek olarak, PlayStation Spectral Super Resolution teknolojisi 8K içerikleri destekleyerek, oyun grafiklerinde devrim yaratacak bir görüntü kalitesine ulaşıyor. Ayrıca, PS5 Pro'nun çıkarılabilir bir disk sürücüsü ve 1 TB depolama alanı olacak. İşte Ps5 ve Ps5 Pro'nun özellik karşılaştırması:

Sistem belleği: Standart PlayStation 5 – 448 GB/s (14 GT/s) PlayStation 5 Pro – 576 GB/s (18GT/s) – Standart konsola göre yüzde 28 artış oldu.

İşlemci: CPU, standart PlayStation 5 ile aynı. Ancak Pro, CPU'yu 3,85 GHz'e çıkaran bir 'Yüksek CPU Frekans Moduna' sahip; bu, standart konsola göre yüzde 10'luk bir artış demek oluyor.

Ses: PlayStation 5 Pro'daki ACV, standart PlayStation 5'e göre daha yüksek saat hızında çalışıyor, bu da ACM kitaplığının yüzde 35 daha fazla performansa sahip olmasını sağlıyor.

GPU: PS5'ten yüzde 45 daha hızlı render.

2-3x Işın izleme (bazı durumlarda x4).

33,5 Teraflop.

PSSR (PlayStation Spectral Süper Çözünürlük Yükseltme) yükseltme/kenar yumuşatma çözümü.

Gelecekteki SDK sürümü için 8K'ya kadar çözünürlük desteği.

Özel makine öğrenimi mimarisi.

AI Hızlandırıcı, 300 TOPS 8 bit hesaplamayı / 67 TFLOPS 16 bit kayan noktayı destekliyor.

Beklenen çıkış tarihi

PlayStation 5 Pro'nun, 2024 yılının sonbaharında piyasaya sürülmesi bekleniyor. PS5 Pro, mevcut ve gelecek nesil oyunların kapasitelerini maksimuma çıkaracak. PS5 Pro'nun bu derece yüksek performans özellikleri, geliştiricilere oyun tasarımında daha büyük özgürlükler sağlayacak.

Bu, hem grafiksel hem de oynanış açısından daha zengin ve çeşitli oyunların ortaya çıkmasını mümkün kılıyor. PS5 Pro'nun piyasaya sürülmesi, oyun konsolları arasındaki rekabeti yeni bir boyuta taşıyacak. Bu yeni konsol, mevcut ve gelecekteki rakiplerine göre ciddi bir avantaj sağlıyor.

Oyun dünyasının bu yeni üyesi, hem teknoloji meraklılarını hem de sıradan kullanıcıları etkileyecek özelliklere sahip. Peki sizce, PS5 Pro'nun Xbox Series X ve diğer rakipleriyle rekabeti nasıl şekillenecek? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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