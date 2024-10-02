Japon devi Sony, Ava Protocol ile önemli ortaklığa imza attı

Kripto para dünyasında yeni bir dönem başlatan bu ortaklık, Blockchain teknolojisinin karmaşıklığını azaltmayı hedefliyor. Ava Protocol'ün niyet tabanlı otomasyon araçları, Soneium'un Layer-2 Blockchain ağı üzerinde çalışacak. Bu sayede geliştiriciler ve içerik üreticileri teknik bilgi gerektirmeden akıllı sözleşmeler oluşturabilecek ve yönetebilecek.

Blockchain Teknolojisi Artık Daha Erişilebilir Olacak

Ava Protocol ve Soneium ortaklığı, Blockchain teknolojisini demokratikleştirme yolunda önemli bir adım atıyor. İş birliği, özellikle kod yazma konusunda deneyimi olmayan kullanıcıların da Blockchain ekosisteminde aktif rol almasını sağlayacak.

Ava Protocol CEO'su Sarah Johnson, konuyla ilgili açıklamasında "Bu ortaklık, Blockchain teknolojisinin potansiyelini tam anlamıyla ortaya çıkarmamıza yardımcı olacak. Amacımız, teknik bilgisi olmayan kullanıcıların da bu teknolojiden faydalanmasını sağlamak." ifadelerini kullandı.

Soneium kurucusu Takeshi Yamamoto ise ortaklık hakkında "Sony olarak, Blockchain teknolojisinin geleceğine inanıyoruz. Ava Protocol ile olan bu iş birliğimiz, vizyonumuzu gerçeğe dönüştürme yolunda önemli bir adımdır." açıklamasını yaptı.

Ortaklık kapsamında, Ava Protocol'ün otomasyon araçları Soneium Spark kuluçka programına entegre edilecek. Bu entegrasyon, geliştiricilere ve içerik üreticilerine kod yazmadan akıllı sözleşmeler oluşturma ve yönetme imkanı tanıyacak.

İş birliğinin Blockchain sektörüne getireceği en önemli yeniliklerden biri, işlem maliyetlerinin düşürülmesi ve verimliliğin artırılması bekleniyor. Ava Protocol'ün otomasyon araçları, Soneium'un Layer-2 çözümüyle birleşerek, işlemlerin daha hızlı ve daha düşük maliyetle gerçekleştirilmesini sağlayacak.

Kripto para uzmanları, bu ortaklığın özellikle NFT ve DeFi (Merkeziyetsiz Finans) projelerine yeni olanaklar sunacağını tahmin ediyor. Kod yazmadan akıllı sözleşme oluşturma imkanı, bu alanlarda faaliyet gösteren veya göstermek isteyen girişimcilere yeni fırsatlar yaratacak.

Ortaklığın duyurulmasının ardından hem Ava Protocol hem de Soneium'un token değerlerinde artış gözlemlendi. Bu durum, yatırımcıların bu iş birliğine olan güvenini ve beklentilerini yansıtıyor.