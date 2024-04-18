Gündemden düşmeyen firmalardan Sony, bu kez de PC platformundaki PlayStation uygulaması ile konuşulmaya başladı. Platforma gelen yeni Ghost of Tsushima Director's Cut oyunuyla birlikte ortaya çıkan yeniliğe göre, PS5 konsol arayüzünde olan birçok özellik bilgisayarlara da geldi.

Steam'e oldukça benzetilen menü tasarımı sayesinde artık kullanıcılar sahip oldukları kupalara, arkadaş listesine, ayarlara ve genel PlayStation profillerine anında erişebiliyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Sony, PC için yeni bir PlayStation uygulaması hazırladı

İlk etapta Windows PC'lerde çalışacağı söylenen uygulama, klavyedeki SHIFT +F1 kısayolu aracılığıyla aktif hale getirilebiliyor. Yeni gelen Ghost of Tsushima Director's Cut oyununun, PC ile entegre kupa sistemini destekleyen ilk yapım olduğu söyleniyor.

Böylece kupa kazanmayı seven oyuncular konsola geçmeye gerek kalmadan kupa koleksiyonlarını genişletmeye devam edebilecekler. Ancak uygulamanın tamamen isteğe bağlı olduğunu, kullanmak istemeyen oyuncuların da bunu yapmakta özgür olduğunu belirtelim.

PlayStation dünyasında oldukça sevilen Ghost of Tsushima'nın, PC'de de büyük ilgi görmesi bekleniyor. DLSS 3 ve FSR 3 başta olmak üzere en yüksek grafik standartlarını da destekleyeceği söylenen oyun, bilgisayar üzerinden DualSense PS5 oyun koluyla da oynanabilecek.

Yapımın ekran kartı olarak ise minimum GTX 960 4GB ya da Radeon RX 5500 XT gerektirdiğinin altını çizelim. Bu gelişmenin, günün sonunda tüm oyunseverler için hayırlı olmasını umuyoruz.

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