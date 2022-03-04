Rusya saldırıyor, Ukrayna direniyor! İşte savaşın 9. gününde tüm olup bitenler

Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin'in 24 Şubat tarihinde Rus ordusuna verdiği " Ukrayna'ya girin" emrinin üzerinden 9 gün geçti. Geriye kalan günlerde iki taraftan da çok sayıda asker hayatını kaybetti. İki ülke yetkilileri önceki gün gerçekleştirdikleri müzakere kapsamında sivillerin tahliye edildiği bölgelerde barış koridoru oluşturulması için anlaşmaya vardı. Bu gelişme biraz olsun sevinç yaratırken, Rus tarafının nükleer patlama tehdidine rağmen Zaporijha Nükleer Santrali'ne saldırması korku yarattı.

ULUSLARARASI UÇUŞLARI İPTAL ETTİLER

Savaşa bölgesi bugün, önceki günlere nazaran daha sakin bir gün geçirdi. İşte bugün Rusya ve Ukrayna savaşı hakkında yaşanan tüm gelişmeler... Rusya'nın en büyük hava yolu şirketlerinden S7, tüm uluslararası uçuşlarını iptal ettiğini duyurdu. S7'den yapılan açıklamada, şirketin 5 Mart itibarıyla tüm uluslararası uçuşlarının iptal edildiği belirtildi.

HAVA SAHALARINI KAPATMIŞLARDI

Yurt dışında uçuşları iptal edilen vatandaşların, ortak hava yolu şirketleriyle dönüş uçuşlarını gerçekleştirebilecekleri bilgisine yer verilen açıklamada, talep edilmesi halinde bilet ücretlerinin de iade edilebileceği kaydedildi. ABD, Avrupa Birliği, Japonya ve Kanada, Rus uçaklarına hava sahasını kapatmıştı.

NATO DIŞİŞLERİ BAKANLARI BİR ARAYA GELDİ

NATO ülkelerinin dışişleri bakanları, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını görüşmek üzere Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen olağanüstü toplantıda bir araya geldi. Müzakerelerde Ukrayna'da uçuşa yasak bölge oluşturulması konusunun da görüşüleceği bildirildi. Yakın zamana kadar bu olasılık, Rusya ile doğrudan askeri angajman riski nedeniyle NATO tarafından reddediliyordu.

"ÇATIŞMA İSTEMİYORUZ ANCAK OLURSA HAZIRIZ"

NATO Genel Sekreteri NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile daha önce yaptığı ortak açıklamada, "Ukrayna'yı destekliyoruz, ancak NATO çatışmanın bir parçası değil" demişti. Blinken ise "Bütün müttefikler şu ya da bu şekilde Ukrayna'ya yardım ediyor, NATO'nun gücünü artırmaya yardımcı oluyor. Genel Sekreter'in de belirttiği gibi, "Herhangi bir çatışma istemiyoruz. Ancak bir çatışma olursa hazırız ve NATO topraklarının her santimetrekaresini savunacağız" açıklamasında bulundu

RUSYA'NIN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ SORUŞTURULACAK

BM İnsan Hakları Konseyi, Rusya'yı kınayan ve Ukrayna'daki tüm insan hakları ihlallerini soruşturacak bağımsız soruşturma komisyonu kurulmasına ilişkin karar tasarısını kabul etti.

"PUTİN NÜKLEER TESİSLERİ HEDEF ALMAYI BIRAKMALI"

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus kuvvetlerinin Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya nükleer santraline saldırmasının ardından "ateşle oynadığını" ve kendisinden bu tür tesisleri hedef almayı bırakmasını istedi.

"Sadece Ukrayna ve Rusya için değil, Avrupa için de tehlikeli ve ateşle oynuyor, tüm mantığın ve gerekliliğin ötesinde" diyen Savunma Bakanı, "Rus lideri en güçlü şekilde, bu tür tesislere yönelik saldırıları tamamen durdurmaya çağırıyoruz, çünkü bunlar son derece tehlikeli" açıklamasında bulundu. Batılı ülkelerin açıkladığı yaptırımların Rus ekonomisini "önemli ölçüde" etkileyeceğini de ifade eden Wallace, "Ancak Rusya Devlet Başkanı bu yaptırımları umursamıyor" dedi.

"SANTRALE SALDIRI CANAVARCA PROVAKASYON"

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki Zaporijha nükleer santralinin bulunduğu yere yapılan saldırıyı Ukraynalı sabotajcıların gerçekleştirdiğini ileri sürerek olayı "canavarca bir provokasyon" olarak nitelendirdi. Bir Rus savunma bakanlığı sözcüsü, nükleer santralin normal şekilde çalıştığını ve bölgenin 28 Şubat'tan beri Rus kontrolü altında olduğunu söyledi. Sözcü İgor Konaşenkov, "Ancak dün gece, santralin bitişiğindeki bölgede Kiev milliyetçi rejimi korkunç bir provokasyon gerçekleştirme girişiminde bulundu" dedi.

ÜNLÜ OYUNCUDAN 3 MİLYON DOLAR BAĞIŞ

Ukrayna asıllı Amerikalı aktris Mila Kunis ve kocası Ashton Kutcher, Ukraynalı mültecilere 3 milyon dolar bağış yaptıklarını duyurdu. Kunis ve eşi Kutcher, sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili ortak videolarında kendisini Ukraynalı ve Amerikalı olarak tanıtan Mila Kunis, "1983'te Ukrayna'nın Çernivtsi kentinde doğdum, 1991'de Amerika'ya geldim. Kendimi her zaman bir Amerikalı, gururlu bir Amerikalı olarak gördüm. Bu ülkenin benim ve ailem için yaptığı her şeyi seviyorum. Ancak Ukraynalı olmaktan hiç bugünkü kadar gurur duymadım" dedi.

PUTİN "KISITLAMALARI KALDIRIN ÇAĞRISINDA BULUNDU"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus güçlerinin Ukrayna'yı işgalinin dokuzuncu gününde Rusya'nın komşularının "gerilimi tırmandırmaması" tavsiyesinde bulundu.

Putin televizyonda yayınlanan konuşmasında, "Komşularımıza yönelik kötü bir niyet yok. Ayrıca onlara durumu tırmandırmamalarını ve kısıtlama getirmemelerini tavsiye ediyorum. Tüm yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz ve getirmeye de devam edeceğiz" dedi.

NATO, UKRAYNA'YA ASKER GÖNDEMEYECEK

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Rusya'nın Ukrayna'yı işgali konusunda açıklamalarda bulundu. Rusya'ya Ukrayna'yı işgalinin "bedelini ödeteceklerini" ifade eden Stoltenberg, "Bu Putin'in savaşıdır. Daha kötü saldırılar olacak, göreceğiz" dedi. Genel Sekreter ayrıca NATO'nun "mukabele gücünü hazırladıklarının" da altını çizdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Ukrayna'daki savaşı "derhal durdurması" ve tüm kuvvetlerini "koşulsuz olarak" Ukrayna'dan geri çekmesi çağrısında da bulunan Stoltenberg, Ukrayna'da ölüm ve yıkımın önümüzdeki günlerde "daha kötü olacağı" konusunda uyardı.

Uçuşa yasak bölge konusunda da açıklamalarda bulunan Genel Sekreter, "NATO uçaklarının Ukrayna'da olmasını istemiyoruz" dedi. NATO müttefiklerinin, bu savaşın Ukrayna'nın ötesine tırmanmasını önlemek gibi bir sorumluluğu olduğunun altını çizen NATO lideri, Ukrayna'da uçuşa yasak bölge oluşturulmayacağını ve asker gönderilmeyeceğini yineledi.

"ÇERNOBİL'DEN 6 KAT BÜYÜK FELAKET OLABİLİRDİ"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus askeri birliklerin Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırıları konusunda açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, "Rus ordusu Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırdı. Rus tankçıları, nereyi vurduklarını iyi biliyordu. Çernobil'den 6 kat büyük bir felaket olabilirdi. Bu bir terördür" dedi.

Saldırıların yaşandığı sırada da Zelenskiy video kaydıyla çağrıda bulunmuş ve "Rus askeri birliklerin nükleer santrale saldırılarının durdurulması gerekiyor. Bir patlama olması halinde bu Avrupa'nın sonu olacak" demişti.

Santralin Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olduğuna dikkati çeken Zelenskiy, "Avrupa artık uyanmalı. Avrupa'nın en büyük nükleer santrali yanıyor. Şu anda Rus tankları nükleer üniteleri vuruyor. Bu tanklar, termal araçlarla donatılmış. Yani onlar nereye ateş ettiğini biliyor. Onlar bunun için hazırlandılar" ifadelerini kullandı.

"YAPTIRIMLAR OLİGARKLARIN GÖRÜŞÜNÜ DEĞİŞTİRMEZ"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Rus oligarklarına uyguladığı yaptırımlar nedeniyle kimsenin görüşünü değiştirmeyeceğini söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin kendisi ile bazı Rus oligarkları yaptırım listesine almasını değerlendirdi. Peskov, "Eğer bu yaptırımlar, söz konusu şahısların görüşlerini değiştirmeyi ve Putin'i desteklemekten vazgeçirmeyi hedefliyorsa, bunların başarılı olma şansı yoktur. Diğer şeyler önemli değil" dedi.

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