Son Dakika: AK Parti'de vekil adayları belli oldu! İki bakan hariç kabinedeki tüm isimler listede
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Son dakika: AK Parti'nin milletvekili aday listesi belli oldu. Buna göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre Bakanı Murat Kurum İstanbul'dan, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara'dan, Sanayi ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mustafa Varank Bursa'dan aday oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kültür-Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy kendi talepleri doğrultusunda listede yer almadı.
Merakla beklenen Ak Parti'de milletvekili aday listesi açıklandı. Kabine'deki 2 bakan hariç tüm isimler milletvekili adayı oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kendi talepleri doğrultusunda listede yer almadığı öğrenildi.
KABİNE'DEKİ İSİMLERİN ADAY OLDUĞU YERLER
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu – İstanbul 2. Bölge 1. Sıra
- Ankara 2. Bölge 1. Sıra - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
- Ankara 2. Bölge 1. Sıra - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
- Antalya 1. Sıra – Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
- Bursa 2. Bölge 1. Sıra – Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
- Eskişehir 1. Sıra – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
- İstanbul 1. Bölge 1. Sıra - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
- İzmir 1. Bölge 1. Sıra – Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu
- Kayseri 1. Sıra – Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
- Osmaniye 1. Sıra - Aile Bakanı Derya Yanık
- Ordu 1. sıra: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer
- Şanlıurfa 1. sıra - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ
- Mersin 1. Sıra - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
- Kahramanmaraş - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi
- Samsun - Ticaret Bakanı Mehmet Muş
- Trabzon - Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu
- Ankara 3. Bölge 1.sıra - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ ŞU ŞEKİLDE:
- Ankara 1. Bölge 1. Sıra - Tuğrul Türkeş
- Ankara 3. Bölge 2. Sıra - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta
- Ankara 3. Bölge 3. Sıra - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri
- Ankara 3. Bölge – Tuğgeneral Remzi Albasan
- Ankara 3. Bölge -Cansın Yılmaz Yaşar
- Adıyaman 1. Sıra adayı - Doç. Dr. Resul Kurt
- Ağrı 1. Sıra -Ruken Kilerci
- Artvin 1. Sıra - Eski bakanlardan Faruk Çelik
- Balıkesir 1. Sıra – İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen İsmail Ok
- Burdur 1. Sıra – Adem Korkmaz (Rektör)
- Bursa 1. Bölge 1. Sıra – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala
- Erzurum 2. Sıra - Fatma Öncü (Eski Bakan Yardımcısı)
- Gaziantep 1. Sıra – Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
- İstanbul 1. Bölge 6. Sıra – Gazeteci yazar Hulki Cevizoğlu
- İstanbul 1. Bölge - Milli Yüzücü Umut Arman Sonay
- İstanbul 2. Bölge – Cerrah Halit Yerebakan
- İstanbul 2. Bölge – Sevan Sıvacıoğlu
- İstanbul 3. Bölge – Sanatçı müzisyen Yücel Arzen
- İzmir 2. Bölge 1. Sıra – AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan
- İzmir - Gazeteci Şebnem Bursalı
- İzmir - Mehmet Ali Çelebi.
- Kahramanmaraş – Siyaset bilimci Prof. Dr. Mehmet Şahin
- Kocaeli 1. Sıra – Rektör Sadettin Hülagü
- Manisa 1. Sıra – Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu
- İstanbul 3. Bölge 1. Sıra - Numan Kurtulmuş
- Ankara 1. Bölge 2. Sıra - Jülide Sarıeroğlu
- Samsun 2. Sıra - Çiğdem Karaaaslan
- Trabzon 2. Sıra - Mustafa Şen
- Adana 1. Sıra - Ömer Çelik
- İstanbul 1. Bölge 2.sıra - Erkan Kandemir