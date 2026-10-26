Azerbaycan'da akılalmaz yolculuk: Boynuna doladığı yılanla araç kullandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Azerbaycan'da bir kadın, gece saatlerinde otomobiliyle trafikte ilerlerken boynuna doladığı yılanla sıra dışı bir yolculuk yaptı. Direksiyon başında hayvanla kurduğu yakın teması kayda alan kadın, yılanın hareketlerine rağmen araç kullanmayı sürdürdü.

YILANLA DİREKSİYON BAŞINA GEÇTİ

Araç içerisinden kaydedilen görüntülerde, büyük bir yılanın kadının boynuna dolandığı ve koluna doğru uzandığı görüldü. Yılan vücudunda hareket etmeye devam ederken otomobil kullanan kadın, sık sık hayvanı da öptü.

İLK KEZ YAPMAMIŞ

Öte yandan kadının yılanla birlikte çekilmiş başka videolarının da bulunduğu ve benzer görüntüleri daha önce de paylaştığı öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com