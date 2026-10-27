Pelin Karahan'ın para biriktirme yöntemi şaşırttı! Sırrını açıkladı

Pelin Karahan, çocukluk ve gençlik yıllarında yaşadığı maddi zorlukların hayatına etkisini anlattı. Ünlü oyuncu, kazandığı paranın büyük bölümünü biriktirdiğini ve yıllardır sürdürdüğü bu alışkanlık sayesinde önemli yatırımlar yaptığını söyledi.

ÇOCUKLUĞUNDA PARA SIKINTISI ÇEKTİĞİNİ ANLATTI

Kavak Yelleri dizisinde canlandırdığı Aslı karakteriyle tanınan, Muhteşem Yüzyıl'daki Mihrimah Sultan rolüyle de hafızalara kazınan Pelin Karahan, CNBC Türkiye'de özel hayatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çocukluk ve gençlik yıllarında ailesiyle birlikte maddi zorluklar yaşadığını belirten oyuncu, bu deneyimlerin para konusundaki alışkanlıklarını şekillendirdiğini anlattı. Karahan, geçmişte yaşadığı sıkıntıları şu sözlerle dile getirdi: “Ben para kaybetmenin ne demek olduğunu gördüm ve para sıkıntısı da çektik çocukluğumda, gençliğimde. O yüzden ben çocukluğumdan beri hep biriktirmeyi öğrendim. Yani kazandığımı biriktirmeyi.”

10 KAZANIYORSA 7'SİNİ BİRİKTİRİYOR

Pelin Karahan, yıllardır uyguladığı tasarruf yöntemini de açıkladı. Kazancının tamamını harcamak yerine büyük bölümünü bir kenara ayırdığını belirten oyuncu, 10 birim para kazandığında 6 veya 7 birimini biriktirdiğini söyledi. Karahan, kendisini maddi konularda garantici olarak tanımlayarak şu ifadeleri kullandı: “10 biriktiriyorsam, 10 kazanıyorsam yedisini biriktireyim ya da altısını, üçünü, dördünü harcayayım. Mutlaka bir tarafta birikmesi biraz garanticilik vardı bende. Sonra da devam etti ama çok şükür karşılığını aldım.”

"EVİMİ DE ARABAMI DA KENDİM ALDIM"

Yıllar boyunca sürdürdüğü birikim alışkanlığının karşılığını aldığını belirten Karahan, sahip olduğu ev ve arabayı kendi kazancıyla satın aldığını açıkladı. Ünlü oyuncu, ekonomik bağımsızlığına ilişkin şu sözleri söyledi: “Evim, bilmem neyim, arabam, her şeyim kendim aldım, yaptım tek başıma.”

"HİÇBİR ZAMAN HAR VURUP HARMAN SAVURMADIM"

Pelin Karahan, birikim yaparken kendisini hayattan mahrum bırakmadığını da anlattı. Harcamalarında dikkatli davrandığını ancak aşırı tutumlu bir yaşam sürmediğini belirten oyuncu, para konusundaki yaklaşımını şu sözlerle açıkladı: “Hiçbir zaman öyle har vurup harman savuran bir tip olmadım ama aşırı cimri olup hiçbir şey yaşamayan bir tip de olmadım. Dikkatliyimdir. Ama kendim kazandığımı kendim harcarım ama mutlaka biriktirerek devam ederim o harcamaya da. Hala daha öyleyim.”

ÇOCUKLARINA VERDİĞİ TAVSİYEYİ AÇIKLADI

İki çocuk annesi Pelin Karahan, oğullarıyla meslek seçimi konusunda yaptığı bir konuşmadan da söz etti. Çocuklarının yalnızca para kazanacakları değil, aynı zamanda mutlu olacakları bir meslek seçmelerini istediğini belirten Karahan, şu ifadeleri kullandı: “Geçen gün öyle bir aramızda işle ilgili bir şey oldu konuşma. İnşallah dedim hem mutlu olduğunuz, her sabah keyifle gittiğiniz hem de para kazanabildiğiniz bir işiniz olsun.”

Kaynak: Haberler.com