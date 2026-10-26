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Beşiktaş-Başakşehir maçını izlemek için televizyonu açanlar hayret etti

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Beşiktaş-Başakşehir maçını izlemek için televizyonu açanlar hayret etti
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Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN SPORTS'un Beşiktaş-Kocaelispor maçında kullandığı kameranın yaklaşık 20 yıllık olduğu iddiası taraftarların tepkisini çekmişti. Eleştirilerin ardından Beşiktaş Stadyumu'ndaki kameranın 4K çekim yapabilen daha yeni bir modelle değiştirildiği belirtildi. Beşiktaş-Başakşehir maçındaki görüntü kalitesi ise dikkat çekti.

  • beIN SPORTS, Beşiktaş-Kocaelispor maçında kullanılan ve yaklaşık 20 yıllık olduğu öne sürülen kamerayı değiştirdi.
  • Beşiktaş Stadyumu'nda yaklaşık 20 yıllık kameranın yerine 8 yıllık ve 4K görüntü kaydı yapabilen bir model kullanıldı.
  • Yeni kamera, Süper Lig'in 9. haftasındaki Beşiktaş-Başakşehir maçında kullanıldı.

Trendyol Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN SPORTS, maç yayınlarında kullanılan kameraların görüntü kalitesi nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu. Beşiktaş- Kocaelispor karşılaşmasında kullanılan kameralardan birinin 2006 yılında piyasaya sürülen bir model olduğu öne sürülürken, taraftarlar görüntü kalitesinden şikâyet etmişti.

20 YILLIK KAMERA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Beşiktaş-Kocaelispor maçında kullanılan kameranın yaklaşık 20 yıllık teknolojiye sahip olduğu iddiası, yayın kalitesiyle ilgili tartışmaları beraberinde getirdi. Taraftarlar, Süper Lig gibi yüksek bütçeli bir organizasyonda daha güncel yayın ekipmanlarının kullanılması gerektiğini savundu.

YAYINCI KURULUŞ KAMERAYI DEĞİŞTİRDİ

Gelen eleştirilerin ardından yayıncı kuruluşun Beşiktaş Stadyumu'nda kullanılan kamerayı değiştirdiği belirtildi. Yaklaşık 20 yıllık olduğu öne sürülen kameranın yerine, 8 yıllık ve 4K görüntü kaydı yapabilen bir modelin getirildiği aktarıldı.

BAŞAKŞEHİR MAÇINDA GÖRÜNTÜ KALİTESİ DİKKAT ÇEKTİ

Yeni kameranın Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Beşiktaş- Başakşehir karşılaşmasında kullanıldığı belirtildi. Maç yayınındaki daha net görüntüler, önceki karşılaşmadaki kalite tartışmalarını yeniden akıllara getirdi. Öte yandan kameraların modellerine ve değişim işlemine ilişkin yayıncı kuruluş tarafından yapılmış resmî bir teknik açıklama bulunmuyor.

Kaynak: Haberler.com
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