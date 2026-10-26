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Puan farkı 6! Dev derbide kazanan Galatasaray

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Puan farkı 6! Dev derbide kazanan Galatasaray
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Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek rakibiyle arasındaki puan farkını 6'ya yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

  • Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Park'ta oynanan derbide Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-1 yendi.
  • Galatasaray'ın gollerini 29. ve 44. dakikalarda Osimhen attı; Fenerbahçe'nin tek golünü 62. dakikada İrfan Can Kahveci röveşata ile kaydetti.
  • Galatasaray puanını 22'ye yükselterek lider oldu ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkardı; Fenerbahçe 16 puanda kaldı.

Süper Lig'in 9. haftasında Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ile İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Fenerbahçe karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray, 2-1 kazandı. 

EDERSON AYAKLARIYLA KURTARDI

15. dakikada Batrakov'un pasında sol kanatta topla buluşan Jakobs, meşin yuvarlağı Barış Alper Yılmaz'a aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Ederson, ayaklarıyla topu önledi.

EDERSON YİNE KALESİNDE DEVLEŞTİ

17. dakikada Lemina'nın pasında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası sol çaprazından vuruşunda, kaleci Ederson gole izin vermedi.

AZ FARKLA DİREK DİBİNDEN DIŞARIDA

20. dakikada Oğuz Aydın'ın ceza sahası dışından sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top az farkla uzak direğin üstünden auta çıktı.

GALATASARAY OSIMHEN İLE ÖNDE

29. dakikada Galatasaray öne geçti. Barış Alper Yılmaz'ın pasında ceza yayının sağ çaprazında topla buluşan Osimhen, ceza sahasına girdikten hemen sonra sol ayağıyla yakın direğe yaptığı vuruşla ağları sarstı.

OSIMHEN'DEN BİR GOL DAHA

44. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sol taraftan Jakobs'un kullandığı taçta kaleci Ederson, yumruklarıyla meşin yuvarlağı ceza sahası dışına gönderdi. Dönen topu önünde bulan Sanchez'in şutunda kale önündeki Osimhen, kafayla dokunarak topu filelerle buluşturdu.

İRFAN CAN KAHVECİ'DEN MUHTEŞEM RÖVEŞATA

Fenerbahçe, 62. dakikada çok şık bir golle farkı 1'e indirdi. Kerem Aktürkoğlu topu sol kanattan içeri çevirdi ve Oğuz Aydın topu merkeze indirdi. Topu alan İrfan Can Kahveci'nin röveşata vuruşunda top Uğurcan'ın çabasına rağmen ağlara gitti.

DERBİDE KAZANAN GALATASARAY

Derbinin geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Galatasaray kazandı. Bu sonuçla birlikte puanını 22'ye yükselten Galatasaray, rakibiyle arasındaki farkı 6'ya çıkardı ve yeniden lider oldu. Fenerbahçe ise 16 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray, Konyaspor deplasmanına gidecek. Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.  

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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıBehlül Kaçar:

Mini mini bir kuş konmuştu, osimhen nasıl koymuştu, puhahaha

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Haber Yorumları62km9g8z28:

seref siz yayincinkurulus neden kavga goruntulerini vermedi, biliyorlarki bir kac kisi kirmizi kart gorecek ama besiktas olsaydi tekrar tekrar gosterirlerdi, insallah yayinci kurulus iflas eder

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Haber YorumlarıSEZAİ KUŞ:

İsmaail hoca istifa lütfen

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Haber YorumlarıAbuzer Yavuz:

AAAAA İSMAİL KOVULDUMU

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Haber YorumlarıAtakan Mercan:

Ezikbahce avrupa takımlarına dil uzatmayacak kıvama geldi.

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