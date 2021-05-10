VEDAT BİLGİN HABERLERİ

Vedat Bilgin
Vedat Bilgin Kimdir ?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Büyükelçi Meyer-Landrut ile görüştü
Emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek? Bayramdan önce emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Emekli ikramiyesi ne kadar?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "Ölümlü iş kazası oranı yüzde 41 azalmıştır"
Bakan Bilgin: İş sağlığı ve güvenliği konusunda topyekun mücadeleye ihtiyaç var
Son dakika: Emeklilerin bayram ikramiyeleri 6-7 Mayıs tarihlerinde yatırılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, olaylı 1 Mayıs eylemleriyle ilgili konuştu: Sömürüye fırsat vermeyeceğiz
Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit düşen Müslüm Toprak, son yolculuğuna uğurlandı
Yeni kurulan iki bakanlığa atamalar yapıldı, bir genel müdür görevden alındı
Son dakika haberleri... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den 1 Mayıs kutlaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Hep çözümden yana bir tavır sergileyeceğim"
HAKİŞ Genel Başkanı Arslan: "Yeni bir 1 Mayıs anlayışını Türkiye'ye hakim kılmaya çalışıyoruz"
Bakan Bilgin: Sosyal hakların geliştirilmesinde hep çözümden yana bir tavır sergileyeceğim
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "45 binin üzerinde iş sağlığı ve güvenliği uzmanını seferber ettik"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sıkça tartışılan iki isme destek verdi: Haklarında yürütülen linç kampanyalarını kınıyorum
Kabine toplantısında alınan kararlar açıklandı mı? 26 Nisan Kabine Toplantısı tüm kararlar nelerdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları!
Son Dakika: Gündemde tam kapanma var! Tüm gözlerin çevrildiği Kabine toplantısı sona erdi
Yeni Aile Bakanı kim oldu? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık kimdir?
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 24 Nisan Kabine Toplantısı gündem maddeleri neler?