VEDAT BİLGİN HABERLERİ

Vedat Bilgin - Dün

Son dakika gündem haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, şehit anneleri başta olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü tebrik ederek, ahirete intikal etmiş anneleri de rahmet ve minnetle yad ettiğini belirtti.