VEDAT BİLGİN HABERLERİ
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VEDAT BİLGİN HABERLERİ

Vedat Bilgin haber, Vedat Bilgin son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Vedat Bilgin

Vedat Bilgin

Doğum Yeri Bayburt / Türkiye
Doğum Tarihi 22.9.1954 - ...

Vedat Bilgin Kimdir ?

Vedat Bilgin (22 Eylül 1954, Aydıntepe, Bayburt, Türkiye) Profesör Dr., Türk akademisyen, Bürokrat, Yazar. 1954’te Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde doğan Vedat Bilgin ilk, orta ve lise eğitimini aynı şehirde tamamladı. 1974 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi’ne girdi.
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Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün yapıldıVedat Bilgin - Bugün

Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün yapıldı

Vedat Bilgin - Dün
Son dakika haberleri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Anneler Günü'nü kutladı
Son dakika gündem haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, şehit anneleri başta olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü tebrik ederek, ahirete intikal etmiş anneleri de rahmet ve minnetle yad ettiğini belirtti.
Vedat Bilgin: Son dakika haberi | Bakanlar tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladıVedat Bilgin - Dün

Son dakika haberi | Bakanlar tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı

Vedat Bilgin: Nisan ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 10 Mayıs'ta yapılacakVedat Bilgin - 08.05.2021

Nisan ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 10 Mayıs'ta yapılacak

Vedat Bilgin: Son dakika haberi: Bakan Bilgin'den İsrail'e kınamaVedat Bilgin - 08.05.2021

Son dakika haberi: Bakan Bilgin'den İsrail'e kınama

Vedat Bilgin - 08.05.2021
Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "Mescid-i Aksa'ya yönelik İsrail saldırısını kınıyoruz"
Son dakika haber... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Mescid-i Aksa'ya yönelik İsrail saldırısını kınıyoruz.
Vedat Bilgin: Aile Bakanı kimdir? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık kimdir?Vedat Bilgin - 07.05.2021

Aile Bakanı kimdir? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık kimdir?

Vedat Bilgin: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Büyükelçi Meyer-Landrut ile görüştüVedat Bilgin - 06.05.2021

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Büyükelçi Meyer-Landrut ile görüştü

Vedat Bilgin - 06.05.2021
Son dakika... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan Ford Otosan'a 3 ödül
Ford Otosan'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve TİSK Mikrocerrahi Vakfı iş birliğinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in katılımı ile online olarak gerçekleştirilen ödül töreninde, Ford Otosan Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Güven Özyurt ve Ford Otosan Eskişehir Fabrika Müdürü Aysan Hoşver de hazır bulundular.
Vedat Bilgin - 06.05.2021
Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyeleri ödenmeye başladı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiye ödemelerinin başladığını bildirdi.
Vedat Bilgin - 05.05.2021
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, yazar Emine Işınsu Öksüz için başsağlığı diledi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, roman ve oyun yazarı Emine Işınsu Öksüz için başsağlığı dileğinde bulundu.
Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün yapıldı
Vedat Bilgin: Emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek? Bayramdan önce emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Emekli ikramiyesi ne kadar?Vedat Bilgin - 05.05.2021

Emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek? Bayramdan önce emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Emekli ikramiyesi ne kadar?

Vedat Bilgin: Kibar Holding'e Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından ödülVedat Bilgin - 05.05.2021

Kibar Holding'e Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından ödül

Vedat Bilgin: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: 'Ölümlü iş kazası oranı yüzde 41 azalmıştır'Vedat Bilgin - 04.05.2021

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "Ölümlü iş kazası oranı yüzde 41 azalmıştır"

Vedat Bilgin: Bakan Bilgin: İş sağlığı ve güvenliği konusunda topyekun mücadeleye ihtiyaç varVedat Bilgin - 04.05.2021

Bakan Bilgin: İş sağlığı ve güvenliği konusunda topyekun mücadeleye ihtiyaç var

Vedat Bilgin - 04.05.2021
Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği, yarın hesaplara yatırılacak
Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği, yarın hesaplara yatırılacakÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Nisan ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini yarın hesaplara yatırıyoruz" dedi.
Vedat Bilgin: ATO heyeti, Bakan Bilgin'i ziyaret ettiVedat Bilgin - 04.05.2021

ATO heyeti, Bakan Bilgin'i ziyaret etti

Vedat Bilgin - 03.05.2021
Emeklilerin bayram ikramiyeleri 6 ve 7 Mayıs'ta ödenecek
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, SSK emeklilerine 6 Mayıs'ta, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ise 7 Mayıs'ta bayram ikramiyelerinin ödeneceğini bildirdi.
Vedat Bilgin: Son dakika: Emeklilerin bayram ikramiyeleri 6-7 Mayıs tarihlerinde yatırılacakVedat Bilgin - 03.05.2021

Son dakika: Emeklilerin bayram ikramiyeleri 6-7 Mayıs tarihlerinde yatırılacak

Vedat Bilgin: İSTANBUL ? ŞEHİT MÜSLÜM TOPRAK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIVedat Bilgin - 02.05.2021

İSTANBUL ? ŞEHİT MÜSLÜM TOPRAK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Vedat Bilgin - 02.05.2021
Şehit er Müslüm Toprak son yolculuğuna uğurlandı
Cenaze törenine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şehidin annesi Latife Toprak, kardeşleri, yakınları ve silah arkadaşları katıldı.
Vedat Bilgin - 01.05.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret ettiği fabrikada işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı
Erdoğan, işçilerle hatıra fotoğrafı çektirirken, bazı ürünleri de imzaladı. Erdoğan'a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank eşlik etti.
Vedat Bilgin: Cumhurbaşkanı Erdoğan, olaylı 1 Mayıs eylemleriyle ilgili konuştu: Sömürüye fırsat vermeyeceğizVedat Bilgin - 01.05.2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan, olaylı 1 Mayıs eylemleriyle ilgili konuştu: Sömürüye fırsat vermeyeceğiz

Vedat Bilgin - 01.05.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçilerle iftar yaptı
Burada işçilerle orucunu açan Erdoğan'a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank eşlik etti.
Vedat Bilgin: Son dakika haberleri: Şehit er Müslüm Toprak son yolculuğuna uğurlandıVedat Bilgin - 01.05.2021

Son dakika haberleri: Şehit er Müslüm Toprak son yolculuğuna uğurlandı

Vedat Bilgin: Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit düşen Müslüm Toprak, son yolculuğuna uğurlandıVedat Bilgin - 01.05.2021

Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit düşen Müslüm Toprak, son yolculuğuna uğurlandı

Vedat Bilgin - 01.05.2021
Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, işçi ve emekçilerin '1 Mayıs'ını kutladı
Son dakika haberler: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne ilişkin mesaj yayımladı.
Vedat Bilgin - 01.05.2021
Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü paylaşımı Açıklaması
Son dakika haberler: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "1 Mayısların Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle 2009 yılında 'Emek ve Dayanışma Günü' olarak tanınması ve resmi tatil yapılması, özgürlük ve demokrasi yolunda attığımız çok önemli bir adımdır.
Vedat Bilgin: Bakan Bilgin: Salgın sonrası 1 Mayıs'larda yine meydanlarda olacağızVedat Bilgin - 01.05.2021

Bakan Bilgin: Salgın sonrası 1 Mayıs'larda yine meydanlarda olacağız

Vedat Bilgin: Yeni kurulan iki bakanlığa atamalar yapıldı, bir genel müdür görevden alındıVedat Bilgin - 01.05.2021

Yeni kurulan iki bakanlığa atamalar yapıldı, bir genel müdür görevden alındı

Vedat Bilgin: Son dakika haberleri... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den 1 Mayıs kutlamasıVedat Bilgin - 30.04.2021

Son dakika haberleri... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den 1 Mayıs kutlaması

Vedat Bilgin: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: 'Hep çözümden yana bir tavır sergileyeceğim'Vedat Bilgin - 30.04.2021

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Hep çözümden yana bir tavır sergileyeceğim"

Vedat Bilgin: HAKİŞ Genel Başkanı Arslan: 'Yeni bir 1 Mayıs anlayışını Türkiye'ye hakim kılmaya çalışıyoruz'Vedat Bilgin - 30.04.2021

HAKİŞ Genel Başkanı Arslan: "Yeni bir 1 Mayıs anlayışını Türkiye'ye hakim kılmaya çalışıyoruz"

Vedat Bilgin: Bakan Bilgin: Sosyal hakların geliştirilmesinde hep çözümden yana bir tavır sergileyeceğimVedat Bilgin - 30.04.2021

Bakan Bilgin: Sosyal hakların geliştirilmesinde hep çözümden yana bir tavır sergileyeceğim

Vedat Bilgin: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin Hak-İş'i ziyaret etti AçıklamasıVedat Bilgin - 30.04.2021

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin Hak-İş'i ziyaret etti Açıklaması

Vedat Bilgin - 30.04.2021
Son dakika haberi | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" mesajı Açıklaması
Edinilen son dakika haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, hak ettikleri yaşam standartlarına ulaştıran düzenlemelerle çalışanların yanında olmayı sürdüreceklerini bildirdi.
Vedat Bilgin: Bakan Bilgin'den HAK-İŞ'e 1 Mayıs ziyaretiVedat Bilgin - 30.04.2021

Bakan Bilgin'den HAK-İŞ'e 1 Mayıs ziyareti

Vedat Bilgin - 30.04.2021
Bakan Bilgin: İş sağlığı ve güvenliği, toplumun tamamını ilgilendiriyor
ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, iş sağlığı ve güvenliğinin sadece çalışanları değil toplumun tamamını ilgilendiren uluslararası düzeyde öncelik olduğunu vurgulayarak, "Biz çalışmalarımızı bu öncelik doğrultusunda uluslararası iş birliği ile güçlendirmeyi sürdürüyoruz" dedi.
Vedat Bilgin: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: '45 binin üzerinde iş sağlığı ve güvenliği uzmanını seferber ettik'Vedat Bilgin - 30.04.2021

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "45 binin üzerinde iş sağlığı ve güvenliği uzmanını seferber ettik"

Vedat Bilgin: Bakan Bilgin, Kut'ül Amare şehitlerini yad ettiVedat Bilgin - 29.04.2021

Bakan Bilgin, Kut'ül Amare şehitlerini yad etti

Vedat Bilgin: Cumhurbaşkanı Erdoğan, sıkça tartışılan iki isme destek verdi: Haklarında yürütülen linç kampanyalarını kınıyorumVedat Bilgin - 26.04.2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sıkça tartışılan iki isme destek verdi: Haklarında yürütülen linç kampanyalarını kınıyorum

Vedat Bilgin: Kabine toplantısında alınan kararlar açıklandı mı? 26 Nisan Kabine Toplantısı tüm kararlar nelerdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları!Vedat Bilgin - 26.04.2021

Kabine toplantısında alınan kararlar açıklandı mı? 26 Nisan Kabine Toplantısı tüm kararlar nelerdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları!

Vedat Bilgin: Son Dakika: Gündemde tam kapanma var! Tüm gözlerin çevrildiği Kabine toplantısı sona erdiVedat Bilgin - 26.04.2021

Son Dakika: Gündemde tam kapanma var! Tüm gözlerin çevrildiği Kabine toplantısı sona erdi

Vedat Bilgin: Yeni Aile Bakanı kim oldu? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık kimdir?Vedat Bilgin - 26.04.2021

Yeni Aile Bakanı kim oldu? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık kimdir?

Vedat Bilgin: Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 24 Nisan Kabine Toplantısı gündem maddeleri neler?Vedat Bilgin - 26.04.2021

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 24 Nisan Kabine Toplantısı gündem maddeleri neler?

Vedat Bilgin: Kuaförler kapanacak mı?Vedat Bilgin - 26.04.2021

Kuaförler kapanacak mı?

Vedat Bilgin: Sondakika! Tam kapanma olacak mı? Tam kapanma ne zaman?Vedat Bilgin - 26.04.2021

Sondakika! Tam kapanma olacak mı? Tam kapanma ne zaman?

Vedat Bilgin: Bakanlar Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bakanlar Kurulu ne zaman?Vedat Bilgin - 26.04.2021

Bakanlar Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bakanlar Kurulu ne zaman?

Vedat Bilgin: Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine ne zaman?Vedat Bilgin - 26.04.2021

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine ne zaman?

Vedat Bilgin - 26.04.2021
Son Dakika | Bakanlar'dan şehit asker için başsağlığı mesajları
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Pençe-Şimşek Harekatında PKKlı katil sürüleriyle mücadele ederken şehit olan Mehmetçiğimiz Aygün Çakar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum.
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Şu an buradasınız: Vedat Bilgin Haberleri | Vedat Bilgin Kimdir - Haberler - Vedat Bilgin haberleri en güncel gelişmeler ve son dakika haberler. Vedat Bilgin kimdir, hayatı ve biyografisi. Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün yapıldı.
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