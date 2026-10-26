Antalya’da üç ilçe belediye başkanı AK Parti’ye mi geçiyor? Kulisler hareketlendi

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Antalya yerel siyasetinde önemli bir parti değişikliği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Gazeteci Sinan Burhan 31 Mart yerel seçimlerinde CHP’den seçilen Kepez, Demre ve Korkuteli belediye başkanlarının önümüzdeki günlerde AK Parti’ye katılabileceğini öne sürdü.

3 İLÇE BAŞKANI GÜNDEMDE

İddiaların odağında yer alan isimler; Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Demre Belediye Başkanı Fahri Duran ve Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran. Her üç isim de son yerel seçimlerde CHP çatısı altında seçimi kazanarak göreve gelmişti.

KULİSLER HAREKETLİ, GÖZLER RESMİ AÇIKLAMALARDA

Antalya'da zaman zaman farklı belediye başkanlarının parti değiştireceğine yönelik iddialar gündeme gelse de henüz resmi bir katılım gerçekleşmiş değil.

Hakkındaki iddialara ilişkin Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, 21 Ekim’de yaptığı açıklamada hizmet süreci kapsamında AK Parti yetkilileriyle görüştüğünü ve destek aldığını doğrulamış, ancak o aşamada partisinden istifa edip AK Parti’ye geçmek gibi bir gündeminin bulunmadığını ifade etmişti.

Gözler şimdi belediye başkanları ve AK Parti cephesinden gelecek olası resmi açıklamalara çevrildi.