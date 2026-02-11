Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i ağlatan sözler

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, giyim tarzı nedeniyle sosyal medyadan hakarete maruz kalan Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i parti grubunda yanına oturttu. Konuşmasını yapmak için kürsüye çıkan Erdoğan'ın sarf ettiği sözler, Güneş'i ağlattı.

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, giyim tarzı nedeniyle hakarete maruz kalan Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e sahip çıktı.

"Bilhassa bir asır önce İstiklal Harbimizde olduğu gibi beyaz örtmelerini giyerek Eskişehir Mihalgazi'den grup salonumuzu teşrif eden Belediye Başkanımız Zeynep Güneş ile birlikte tüm hanım arkadaşlarımıza, Anadolu kadınının bin yıllık asaletini bugün burada bir kez daha gösterdikleri için şükranlarımı sunuyorum" diyerek söze başlayan Erdoğan, "Milletten alınan yetkiyle ilçesine üç dönemdir hizmet eden başarılı bir kadın siyasetçi, şalvarlı bir kadın olarak ait olduğu ilçede görev yapmaktadır. 28 Şubat artığı bu kişinin bu faşizan, bu ukala, kibirli ve alçak davranışı bugün bir kez daha lanetliyorum. Yıllarca başörtülü kadınların eğitim hakkını, kamuda çalışma oranlarını gasp edenlerle, Anadolu kadınlarının asırları boyunca gururla taşıdığı yazmasına, tülbentine, şalvarına, çarşafına, ehramına, fistanına dil uzatanlarla, milletimize tepeden bakan, milletimizi hor ve hakir görenlerle mücadelemizi her zeminde sonuna kadar devam ettireceğimizi bilinmesini istiyorum" dedi.

Erdoğan'ın bu sözleri salondaki Zeynep Güneş'i ağlattı.

ERDOĞAN'IN ÇAĞRISI KARŞILIK BULDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısına davet ettiği Eskişehir'in Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş ve beraberindeki 100 kadın Meclis'e geldi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Aziz milletim, değerli milletvekilleri, basınımızın güzide mensupları, çok değerli misafirler, sizleri kalbi en duygularımla selamlıyorum. AK Parti grup toplantılarının sürekli olarak milletimize ve demokrasimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Katılımlarıyla bizleri onurlandıran kıymetli öğrencilerimize, heyecanımıza heyecan, coşkumuza coşku katan genç kardeşlerimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum.

MEHMET ALTAY'I ANDI

Değerli kardeşlerim, bölgemizde ve dünyada birer kırılma anını sembolize eden gelişmelere hep beraber şahitlik ediyoruz. İktidar ve ittifak olarak bu gelişmeleri çok yakından takip ediyor, tahlil ediyor, gerekli müdahaleleri yaparak ülkemiz lehine yönlendirmeye çalışıyoruz. Bunlara dair değerlendirmelerimize geçmeden önce, 23 Ocak'ta vefat eden 24, 25, 26 ve 27. dönem Uşak Milletvekilimiz, kıymetli yol ve dava arkadaşımız Mehmet Altay kardeşimizi rahmetle yad etmek istiyorum. Mehmet kardeşimiz, kendisini meftunu olduğu Uşak'a ve milletimize hizmete adamış, samimiyeti, gayreti, dürüstlüğü ile temayüz etmiş, hareketimize çok emek vermiş, çok değerli hizmetlerde bulunmuş bir yol arkadaşımızdı. Biz kendisinden razıydık, Rabbim de ondan razı olsun.

Mekânını cennet, menzilini mübarek eylesin diyor, bir kez daha Uşak teşkilatımıza, Mehmet Altay kardeşimin kederli ailesine, yakınlarına ve camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Cenab-ı Allah dar-ı bekâya irtihal eden tüm kardeşlerimize gani gani rahmet eylesin. Evvelce gidenlerin ruhları şad olsun."

Olgun Kızıltepe
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

on numara mütevazı bir belediye başkanı Tunceli'de adam tarla da çalışıyordu kardeşim bunlar özümüz güzel dir

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

