Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'u almaya geldiler

Fenerbahçe’de son haftalarda performansı ve yaşadığı kritik hatalarla gündemden düşmeyen Ederson için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr’ın Brezilyalı kaleci için harekete geçtiği öne sürüldü.

MENAJERİYLE TEMAS KURULDU

Sabah’ın haberine göre Al-Nassr, Ederson’un menajeriyle görüşmelere başladı. Suudi ekibinin kısa süre içinde Fenerbahçe yönetimiyle de resmi temas kurmasının beklendiği ifade edildi.

DERBİ SONRASI HEDEF HALİNE GELDİ

Çaykur Rizespor maçındaki hatası ve Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kart sonrası eleştirilerin odağına yerleşen Ederson’un, PFDK süreciyle birlikte sezonu kapatmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yönetimin kadro dışı kararı almadığı ancak para cezası verdiği öğrenildi.

AYRILIĞA SICAK BAKIYOR İDDİASI

Yaşanan gelişmelerin ardından Ederson’un da ayrılığa sıcak baktığı ve transfer görüşmelerine açık olduğu kulislerde konuşuluyor.

25 MİLYON EURO’LUK KRİTİK MADDE

Brezilyalı kalecinin sözleşmesinde yer alan 25 milyon euroluk serbest kalma bedeli, transfer sürecinin kilit noktası olarak öne çıkıyor. Tarafların mali şartlarda anlaşması halinde transferin hız kazanabileceği belirtiliyor.