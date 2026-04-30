Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek dahil 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Karar doğrultusunda Zuhal Böcek gözaltına alındı.

ANTALYA'DA 34 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ise, Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET’e yönelik operasyonda 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilenler arasında Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılıp tutuklanan Muhittin Böcek de yer aldı.

Öte yandan; Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanıp belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ile ilgili çok konuşulacak iddia gündeme gelmişti. Böcek ve ailesine ait olduğu iddia edilen bazı özel görüntüler sosyal medyada dolaşıma sokulmuştu. Görüntülerin servis edilmesine ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

BÖCEK AİLESİNDEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek ve gelini Zuhal Böcek ortak açıklamada şunları söylemişti:

"5 Temmuz 2025 tarihinden bu yana ailemiz üzerinden asılsız iddialar ortaya atılmakta, yalan ve iftira dolu paylaşımlar yapılmaktadır. Bugüne kadar aile huzurumuzu, çocuklarımızı ve özel hayatımızı korumak adına sessiz kalmayı tercih ettik. Ancak bugün gelinen noktada, bu kirli söylemler artık tahammül sınırlarını aşmıştır.

Bir aileyi, bir anneyi, 10 yaşındaki kız çocuğumuzu ve henüz bebek yaştaki evladımızı hedef alan bu paylaşımlar ne insanlıkla ne vicdanla ne de örf ve adetlerimizle bağdaşmaktadır. Hiçbir siyasi hesap, hiçbir kişisel hırs ve hiçbir menfaat, çocukların ve bir annenin bu şekilde yıpratılmasına gerekçe olamaz.

"KARALAMA KAMPANYASI"

Biz bir aileyiz. Her aile gibi huzurumuz, mahremiyetimiz ve çocuklarımızın geleceği bizim için her şeyden kıymetlidir. Ailemiz üzerinden yürütülen bu karalama kampanyasının amacı bellidir, bizi toplum önünde itibarsızlaştırmak, huzurumuzu bozmak ve çocuklarımızı dahi bu çirkin sürecin içine çekmektir.

"İDDİALAR GERÇEK DIŞI"

Buradan açıkça ifade ediyoruz: Hakkımızda ortaya atılan iddialar gerçek dışıdır. Yürütülen bu kirli kampanyanın nedeninin farkındayız, babam Muhittin Böcek’e kesinlikle aslı olmayan ve gerçek dışı bir iftiranın kabul ettirilmesi amacıyla ailemizin yıpratılmasıdır. Bu içerikleri üreten, paylaşan, yayan ve ailemizi hedef gösteren kişiler hakkında gerekli tüm hukuki süreçler başlatılmıştır. Bundan sonra da haklarımızı hukuk önünde sonuna kadar arayacağız. Biliyoruz ki adalet eninde sonunda tecelli edecektir.

Kamuoyundan beklentimiz; ailemizi, çocuklarımızı ve özel hayatımızı hedef alan bu karalama kampanyalarına itibar edilmemesidir. Özellikle toplumumuzca kutsallığı tartışmasız olan annelerin bu tür kirli hesaplaşmaların parçası yapılmaması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Saygılarımızla."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı