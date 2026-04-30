Geceye damga vuran görüntü! Sahaya attıkları hayrete düşürdü
Atletico Madrid-Arsenal maçı öncesi sahaya atılan tuvalet kağıtları ve Şampiyonlar Ligi marşının ıslıklanması dikkat çekerken, mücadele 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Atletico Madrid ile Arsenal karşı karşıya gelirken, maç öncesinde yaşananlar mücadeleye damga vurdu. Metropolitano’da ilginç görüntüler ortaya çıktı.
KONFETİ YERİNE TUVALET KAĞIDI
Karşılaşma öncesinde tribünlerdeki Atletico Madrid taraftarları, klasik konfeti yerine sahaya tuvalet kağıdı attı. Sahaya yağan tuvalet kağıtları nedeniyle kısa süreli temizlik çalışması yapıldı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ MARŞI ISLIKLANDI
Maç öncesi seremonide bir diğer dikkat çeken detay ise Şampiyonlar Ligi marşının ıslıklanması oldu. Tribünlerden yükselen ıslık sesleri atmosferi farklı bir noktaya taşıdı.
SAHADA DENGE BOZULMADI
Tüm bu olayların ardından oynanan mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi. İki takım da rövanş öncesi avantajı ele geçiremedi.