İsrail'in saldırdığı Sumud Filosu: 18 Türk aktivist alıkonuldu
İsrail'in Gazze ablukasını kırmak ve buraya insani yardım götürmek üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na, İsrail donanması tarafından uluslararası sularda müdahale edildi. Alıkonulan gemilerde 18 Türk aktivist olduğu belirlendi.
Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, İsrail ordusunun uluslararası sularda düzenlediği saldırıda 21 tekneyi alıkoyduğunu, kurtulan 17 teknenin Yunan kara sularına girdiğini, 14 teknenin ise Yunan kara sularına doğru seyir halinde olduğunu bildirdi.
Küresel Sumud Filosu'ndan yapılan açıklamada "18 Türk aktivist alıkonuldu" ifadeleri yer aldı.
