Eski dostlar düşman oldu: Merih'in gözü Ronaldo'yu bile görmedi
Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Merih Demiral'ın takımı Al Ahli'yi 2-0 yenerek Suudi Arabistan'da şampiyonluk yolunda dev bir adım attı. Maçta Coman’ın sert müdahalesine kırmızı kart çıkmaması sonrası sinirlenen milli yıldızımız Merih Demiral, maç sonunda rakibinin üzerine yürürken Cristiano Ronaldo ile de tartışma yaşadı. Eskiden aynı takımda oynayan ikilinin o anları binlerce kez izlendi.
- Al Nassr ile Al Ahli arasındaki Suudi Arabistan Pro Lig maçı sonrası Merih Demiral, Kingsley Coman'ın sert faulüne ve hakemin kırmızı kart çıkarmamasına tepki gösterdi.
- Maçın bitiş düdüğüyle Merih Demiral, Coman'ın üzerine yürüdü ve eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo ile tartıştı.
- Merih Demiral, hakem kararlarının her zaman Al Nassr lehine verildiğini ve takımın şampiyon yapılmak istendiğini söyledi.
Suudi Arabistan Pro Lig’inde Al Nassr ile Al Ahli arasında oynanan mücadele, son düdüğün ardından yaşanan olaylarla gündeme damga vurdu. Milli futbolcu Merih Demiral’ın tepkisi dikkat çekti.
SERT MÜDAHALE ORTALIĞI KARIŞTIRDI
Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Al Nassr forması giyen Kingsley Coman, Merih Demiral’a çok sert bir faulde bulundu. Bileğine aldığı darbe sonrası yerde kalan milli oyuncu, hakemin bu pozisyonda kırmızı kart çıkarmaması üzerine büyük tepki gösterdi.
MAÇ SONU GERGİNLİK TIRMANDI
Mücadelenin bitiş düdüğüyle birlikte sinirlerine hakim olamayan Merih Demiral, Coman’ın üzerine yürüdü. İki takım oyuncularının araya girmesiyle gerginlik büyümeden önlendi. Bu sırada Demiral ile eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo arasında da tartışma yaşandı.
“HER ZAMAN ONLAR KOLLANIYOR”
Maçın ardından açıklamalarda bulunan Merih Demiral, hakem kararlarına sert tepki göstererek, “Şu bacağımın haline bakın. Kararlar her zaman Al Nassr’ın lehine veriliyor. Her sezon bu takımı şampiyon yapmak için itiyorlar” ifadelerini kullandı.
AL NASSR SON DAKİKALARDA KAZANDI
Karşılaşmayı Al Nassr, son bölümde bulduğu gollerle 2-0 kazanarak kritik bir galibiyet elde etti.