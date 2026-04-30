Haberler

Eski dostlar düşman oldu: Merih'in gözü Ronaldo'yu bile görmedi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Merih Demiral'ın takımı Al Ahli'yi 2-0 yenerek Suudi Arabistan'da şampiyonluk yolunda dev bir adım attı. Maçta Coman’ın sert müdahalesine kırmızı kart çıkmaması sonrası sinirlenen milli yıldızımız Merih Demiral, maç sonunda rakibinin üzerine yürürken Cristiano Ronaldo ile de tartışma yaşadı. Eskiden aynı takımda oynayan ikilinin o anları binlerce kez izlendi.

  • Al Nassr ile Al Ahli arasındaki Suudi Arabistan Pro Lig maçı sonrası Merih Demiral, Kingsley Coman'ın sert faulüne ve hakemin kırmızı kart çıkarmamasına tepki gösterdi.
  • Maçın bitiş düdüğüyle Merih Demiral, Coman'ın üzerine yürüdü ve eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo ile tartıştı.
  • Merih Demiral, hakem kararlarının her zaman Al Nassr lehine verildiğini ve takımın şampiyon yapılmak istendiğini söyledi.

Suudi Arabistan Pro Lig’inde Al Nassr ile Al Ahli arasında oynanan mücadele, son düdüğün ardından yaşanan olaylarla gündeme damga vurdu. Milli futbolcu Merih Demiral’ın tepkisi dikkat çekti.

SERT MÜDAHALE ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Al Nassr forması giyen Kingsley Coman, Merih Demiral’a çok sert bir faulde bulundu. Bileğine aldığı darbe sonrası yerde kalan milli oyuncu, hakemin bu pozisyonda kırmızı kart çıkarmaması üzerine büyük tepki gösterdi.

MAÇ SONU GERGİNLİK TIRMANDI

Mücadelenin bitiş düdüğüyle birlikte sinirlerine hakim olamayan Merih Demiral, Coman’ın üzerine yürüdü. İki takım oyuncularının araya girmesiyle gerginlik büyümeden önlendi. Bu sırada Demiral ile eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo arasında da tartışma yaşandı.

“HER ZAMAN ONLAR KOLLANIYOR”

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Merih Demiral, hakem kararlarına sert tepki göstererek, “Şu bacağımın haline bakın. Kararlar her zaman Al Nassr’ın lehine veriliyor. Her sezon bu takımı şampiyon yapmak için itiyorlar” ifadelerini kullandı.

AL NASSR SON DAKİKALARDA KAZANDI

Karşılaşmayı Al Nassr, son bölümde bulduğu gollerle 2-0 kazanarak kritik bir galibiyet elde etti.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTC:

Ya bir sık ti rin gidin artık

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

