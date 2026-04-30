Ahıra girmeye çalışan kurt, kangallara yakalanınca bedelini ağır ödedi
Van’ın Özalp ilçesinde bir ahıra girmeye çalışan kurt, kangal köpeklerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
GECE AHIRA YÖNELDİ
Olay, Özalp ilçesine bağlı Tepedam Mahallesi’nde meydana geldi. Gece saatlerinde mahalleye giren bir kurt, ahıra yaklaşarak içeri girmeye çalıştı.
KANGALLAR SALDIRDI
Durumu fark eden sokaktaki kangal köpekleri kurda saldırdı. Yaşanan boğuşma sonucunda kurt, köpekler tarafından telef edildi.
O ANLAR KAYDEDİLDİ
Yaşanan anlar, ahır sahibi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı