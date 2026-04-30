İsrail alarmda! Hizbullah savaşta ilk kez bu silahı kullandı

İsrail ile Hizbullah arasındaki son çatışmalarda yeni bir silah öne çıktı. Hizbullah’ın, elektronik karıştırma sistemlerinden etkilenmeyen fiber optik kablolu küçük dronları kuzey İsrail ve Lübnan sınır hattında kullanmaya başladığı belirtildi.

FİBER OPTİK KABLOYLA KONTROL EDİLİYOR

Hizbullah, İsrail’in kuzeyine yönelik saldırılarında fiber optik kablolarla kontrol edilen küçük dronları kullanmaya başladı. Diş ipi inceliğinde kablolarla operatöre bağlı olan bu dronlar, klasik uzaktan kumandalı sistemlerden farklı olarak elektronik sinyalle yönlendirilmiyor. Bu nedenle hava savunma sistemlerinin uyguladığı elektronik karıştırma yöntemleri, söz konusu dronları devre dışı bırakamıyor. Normal şartlarda birçok dron, sinyal karıştırma nedeniyle düşebiliyor ya da kalkış noktasına geri dönebiliyor. Ancak fiber optik kablolu dronlarda operatör ile araç arasında doğrudan fiziksel bağlantı bulunduğu için elektronik müdahale etkisiz kalıyor.

İSRAİL İÇİN YENİ VE ZOR BİR TEHDİT

İsrailli bir askeri yetkili, fiber optik dronların Hizbullah ile son çatışma döneminde ortaya çıkan görece yeni bir tehdit olduğunu söyledi. Yetkiliye göre Hizbullah, İsrail hava savunmasının büyük roket, füze ve klasik dronlara karşı başarılı olması nedeniyle daha küçük ve tespit edilmesi zor bu sistemlere yöneldi. İsrail, bu dronların yerel olarak üretildiğini ve hazırlanmasının kolay olduğunu değerlendiriyor. Basit bir hazır dron, az miktarda patlayıcı ve piyasada bulunabilen şeffaf kablolarla bu sistemlerin üretilebildiği ifade ediliyor.

“DOĞRU KULLANILIRSA ÖLÜMCÜL”

Londra merkezli Royal United Services Institute’ta dron uzmanı ve araştırmacı olan Robert Tollast, bu sistemlerin düşük irtifada hedefe yaklaşabildiğini belirterek, “Ne yaptığınızı biliyorsanız kesinlikle ölümcül” değerlendirmesinde bulundu. Uzmanlara göre bu dronlara karşı iki temel yöntem öne çıkıyor: Dronu fiziksel olarak vurmak ya da neredeyse görünmez olan fiber optik kabloyu kesmek. Ancak dronların küçük boyutu, düşük irtifada uçması ve kısa rotalar izlemesi, erken tespiti ve önlem almayı zorlaştırıyor.

RÜZGAR VE KABLO DOLAŞMASI ZAYIF NOKTA

Fiber optik dronlar elektronik olarak karıştırılamasa da tamamen kusursuz değil. Rüzgar, çevresel engeller ya da başka dronlarla temas, ince kabloların dolaşmasına neden olabiliyor. Buna rağmen savaş alanında bu sistemlerin ciddi bir tehdit oluşturduğu belirtiliyor. Hizbullah’ın bu dronları çoğunlukla Güney Lübnan’da görev yapan İsrail askerlerine ve sınır hattındaki yerleşimlere karşı kullandığı ifade ediliyor.

UKRAYNA SAVAŞINDAN CEPHEYE YAYILAN TEKNOLOJİ

Fiber optik dronlar, Ukrayna savaşında yaygın şekilde kullanıldı. Rusya ve Ukrayna arasında süren teknoloji yarışında, elektronik karıştırma sistemlerini aşmak için geliştirilen bu dronlar savaş sahasında önemli bir yere sahip oldu. Ukrayna’daki bazı cephe kasabalarında, fiber optik kabloların yerleri örümcek ağı gibi kapladığı görüntüler ortaya çıktı. Uzmanlara göre bazı örneklerde bu kabloların 50 kilometreye kadar uzandığı görüldü.

İSRAİL’İN SAVUNMASI YETERSİZ KALIYOR

İsrail ordusunun eski hava savunma komutanlarından Ran Kochav, İsrail’in fiber optik dronlara karşı savunmada zorlandığını söyledi. Kochav, bu araçların çok alçaktan ve hızlı uçtuğunu, küçük boyutları nedeniyle tespit edilmesinin son derece güç olduğunu belirtti. Kochav’a göre İsrail uzun yıllar roket ve füze tehditlerine karşı hava savunmasını güçlendirmeye odaklandı, ancak dron tehdidi aynı öncelikte ele alınmadı. İsrail’in Ukrayna savaşında fiber optik dronların gelişimini daha yakından izlemesi gerektiğini savunan Kochav, İran destekli grupların da bu teknolojiyi kullanabileceğinin öngörülmesi gerektiğini ifade etti.

ASKERİ ARAÇLARA AĞ VE KAFES ÖNLEMİ

İsrail ordusu, fiber optik dron tehdidine karşı teknolojik çözümler üzerinde çalışıyor. Ancak bu süreçte sahadaki askerleri korumak için askeri araçlara ağ ve kafes benzeri fiziksel koruma sistemleri ekleniyor. Uzmanlara göre İsrail’in elinde dron pervane seslerini tanıyabilen, ışık değişimlerini izleyebilen ve iletişim sinyallerini analiz edebilen teknolojiler bulunuyor. Ancak bu sistemlerin kuzey sınırında yeterince yaygın şekilde konuşlandırılmadığı belirtiliyor.

HİZBULLAH SALDIRI GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Hizbullah, son haftalarda sosyal medya platformları ve Al-Manar televizyonu üzerinden fiber optik dronlarla gerçekleştirdiği saldırılara ait görüntüler yayımladı. Bu saldırılar özellikle Güney Lübnan’da görev yapan İsrail askerlerini hedef aldı. Geçen hafta sonu düzenlenen bir saldırıda bir İsrail askeri hayatını kaybetti, altı asker yaralandı. Salı günü gerçekleşen başka bir saldırıda ise Güney Lübnan’da bir İsrailli sivil yüklenici yaşamını yitirdi. Hizbullah, 2 Mart’ta başlayan son çatışma döneminde fiber optik güdümlü dronları ilk kez kullandığını duyurdu.

KUZEY İSRAİL’DE BİR EVİN BAHÇESİNE DÜŞTÜ

Kuzey İsrail’deki Kiryat Shmona kentinde yaşayan 78 yaşındaki matematik öğretmeni ve gönüllü ambulans şoförü Zevik Glidai, 13 Nisan’da evinin bahçesine düşen bir dronun çevresinde şeffaf fiber optik kablolar buldu. Lübnan sınırına yaklaşık 2 kilometre mesafede yaşayan Glidai, evde oturduğu sırada tiz bir ses ve ardından küçük bir çarpma duyduğunu söyledi. Komşusunun bahçede yangın çıktığını haber vermesi üzerine ikili yangını hortumla söndürdü. Glidai, enkazın etrafında beyaz iplik benzeri kablolar gördüklerini belirterek, uyarı sireni çalmadan dronun eve düştüğünü anlattı. Bomba imha ekipleri, drondaki yaklaşık 2 kilogram patlayıcının infilak etmemesini büyük şans olarak değerlendirdi.