Peygamber Haberleri - Peygamber Haber - Haberler

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Peygamber Haberleri

Peygamber haber, Peygamber son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Vali Becel: 'Anneler, sevgi, merhamet ve fedakarlık timsalidir'

Vali Becel: "Anneler, sevgi, merhamet ve fedakarlık timsalidir"

Peygamber - 14.05.2023
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Anneler Günü Mesajı Yayınladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Anneler Günü Mesajı Yayınladı

Peygamber - 14.05.2023
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Anneler Günü Mesajı Yayınladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Anneler Günü Mesajı Yayınladı

Peygamber - 14.05.2023
Başkan Akman'dan 'Anneler Günü' mesajı

Başkan Akman'dan 'Anneler Günü' mesajı

Peygamber - 14.05.2023
Seçim öncesi okunacak dualar sureler ve oy vermeden okunacak dualar!

Seçim öncesi okunacak dualar sureler ve oy vermeden okunacak dualar!

Peygamber - 14.05.2023
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, İstanbul mitinginde konuştu Açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, İstanbul mitinginde konuştu Açıklaması

Peygamber - 13.05.2023
Adalet Bakanı Bozdağ: 'Başkanımız Erdoğan'ı ve AK Parti'yi yüce Allah da millet de yalnız bırakmayacak'

Adalet Bakanı Bozdağ: "Başkanımız Erdoğan'ı ve AK Parti'yi yüce Allah da millet de yalnız bırakmayacak"

Peygamber - 13.05.2023
BBP Genel Başkanı Destici, Anneler Günü'nü kutladı

BBP Genel Başkanı Destici, Anneler Günü'nü kutladı

Peygamber - 13.05.2023
Erzurum Valisi Okay Memiş: Annenin değeri ölçülemez

Erzurum Valisi Okay Memiş: Annenin değeri ölçülemez

Peygamber - 13.05.2023
DSP Genel Başkanı Aksakal, AK Parti'nin Sultangazi mitinginde konuştu Açıklaması

DSP Genel Başkanı Aksakal, AK Parti'nin Sultangazi mitinginde konuştu Açıklaması

Peygamber - 12.05.2023
Kırşehir'de Kur'an kursunu tamamlayan çocuklar mezun oldu

Kırşehir'de Kur'an kursunu tamamlayan çocuklar mezun oldu

Peygamber - 12.05.2023
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Bab-ı Ali Okulu Sertifika Programı'nda konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Bab-ı Ali Okulu Sertifika Programı'nda konuştu Açıklaması

Peygamber - 12.05.2023
Başkan Büyükkılıç: 'Annelik şartsız sevginin, şartsız merhametin timsalidir'

Başkan Büyükkılıç: "Annelik şartsız sevginin, şartsız merhametin timsalidir"

Peygamber - 12.05.2023
Başkan Çolakbayrakdar: 'Annelerimiz, baş tacımızdır'

Başkan Çolakbayrakdar: "Annelerimiz, baş tacımızdır"

Peygamber - 12.05.2023
Espiye'de Kur'an Okumaya Geçiş ve Taç Giyme Töreni yapıldı

Espiye'de Kur'an Okumaya Geçiş ve Taç Giyme Töreni yapıldı

Peygamber - 12.05.2023
Hakkari'de hac hazırlık kursları başladı

Hakkari'de hac hazırlık kursları başladı

Peygamber - 12.05.2023
Başkan Yalçın'dan Anneler Günü mesajı

Başkan Yalçın'dan Anneler Günü mesajı

Peygamber - 12.05.2023
12 Mayıs Cuma Hutbesi yayınlandı! 12 Mayıs Cuma Hutbesi tam metni! Diyanet 12 Mayıs Cuma Hutbesi!

12 Mayıs Cuma Hutbesi yayınlandı! 12 Mayıs Cuma Hutbesi tam metni! Diyanet 12 Mayıs Cuma Hutbesi!

Peygamber - 11.05.2023
Halil İbrahim Sofrası nedir? Halil İbrahim Sofrası ne demek?

Halil İbrahim Sofrası nedir? Halil İbrahim Sofrası ne demek?

Peygamber - 11.05.2023
Avrupa Müslüman Forumu'ndan 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek çağrısı

Avrupa Müslüman Forumu'ndan 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek çağrısı

Peygamber - 11.05.2023
Hollandalı 54 yaşındaki kadın, Amasya'da Müslüman oldu

Hollandalı 54 yaşındaki kadın, Amasya'da Müslüman oldu

Peygamber - 11.05.2023
Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü, tıbbi aromatik bitki üretimi yapıyor

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü, tıbbi aromatik bitki üretimi yapıyor

Peygamber - 11.05.2023
Temel Karamollaoğlu Kütahya'da: 'Kendisini Ak Kaşık Gibi Görenlerden Değil, Ak Kaşık Olanlardan Adam Olmasını İstiyoruz'

Temel Karamollaoğlu Kütahya'da: "Kendisini Ak Kaşık Gibi Görenlerden Değil, Ak Kaşık Olanlardan Adam Olmasını İstiyoruz"

Peygamber - 10.05.2023
Temel Karamollaoğlu Kütahya'da: 'Kendisini Ak Kaşık Gibi Görenlerden Değil, Ak Kaşık Olanlardan Adam Olmasını İstiyoruz'

Temel Karamollaoğlu Kütahya'da: "Kendisini Ak Kaşık Gibi Görenlerden Değil, Ak Kaşık Olanlardan Adam Olmasını İstiyoruz"

Peygamber - 10.05.2023
Engin Altay: 'Ak Parti'nin Listelerinde Kimse Kusura Bakmasın Hizbullah Üyesi Olan, Fetö'cü Olan Milletvekili Adayları Var'

Engin Altay: "Ak Parti'nin Listelerinde Kimse Kusura Bakmasın Hizbullah Üyesi Olan, Fetö'cü Olan Milletvekili Adayları Var"

Peygamber - 10.05.2023
TRT Diyanet Çocuk TÜRKSAT frekansı ne? TRT Diyanet Çocuk nasıl izlenir?

TRT Diyanet Çocuk TÜRKSAT frekansı ne? TRT Diyanet Çocuk nasıl izlenir?

Peygamber - 10.05.2023
Engin Altay: 'Ak Parti'nin Listelerinde Kimse Kusura Bakmasın Hizbullah Üyesi Olan, Fetö'cü Olan Milletvekili Adayları Var'

Engin Altay: "Ak Parti'nin Listelerinde Kimse Kusura Bakmasın Hizbullah Üyesi Olan, Fetö'cü Olan Milletvekili Adayları Var"

Peygamber - 10.05.2023
Materyalizm nedir? Materyalizm ve din ilişkisi neyi ifade eder?

Materyalizm nedir? Materyalizm ve din ilişkisi neyi ifade eder?

Peygamber - 10.05.2023
Diyanet İşleri Başkanlığı, engelli vatandaşlar için 'engelsiz' internet sitesi kurdu

Diyanet İşleri Başkanlığı, engelli vatandaşlar için 'engelsiz' internet sitesi kurdu

Peygamber - 10.05.2023
Diyanet, 'Türk İşaret Dili Dini Kavramlar Sözlüğü'nü güncelledi

Diyanet, "Türk İşaret Dili Dini Kavramlar Sözlüğü"nü güncelledi

Peygamber - 10.05.2023
Diyanet İşleri Başkanlığı engelli vatandaşlar için 'engelsiz' internet sitesi kurdu

Diyanet İşleri Başkanlığı engelli vatandaşlar için 'engelsiz' internet sitesi kurdu

Peygamber - 10.05.2023
Temel Karamollaoğlu Sakarya'da: 'Hem Yolsuzluk Yap Hem de 'Alnım Secdeye' de Yahu, Yok Arkadaş…'

Temel Karamollaoğlu Sakarya'da: "Hem Yolsuzluk Yap Hem de 'Alnım Secdeye' de Yahu, Yok Arkadaş…"

Peygamber - 09.05.2023
Temel Karamollaoğlu Sakarya'da: 'Hem Yolsuzluk Yap Hem de 'Alnım Secdeye' de Yahu, Yok Arkadaş…'

Temel Karamollaoğlu Sakarya'da: "Hem Yolsuzluk Yap Hem de 'Alnım Secdeye' de Yahu, Yok Arkadaş…"

Peygamber - 09.05.2023
CELAL ADAN: HDP'Yİ KAPATMAYAN ANAYASA MAHKEMESİ'NİN DE KAPATILMASINI İSTİYORUZ

CELAL ADAN: HDP'Yİ KAPATMAYAN ANAYASA MAHKEMESİ'NİN DE KAPATILMASINI İSTİYORUZ

Peygamber - 09.05.2023
MHP Milletvekili Adayı Celal Adan: 'HDP kapatılmazsa Anayasa Mahkemesi de kapatılsın'

MHP Milletvekili Adayı Celal Adan: 'HDP kapatılmazsa Anayasa Mahkemesi de kapatılsın'

Peygamber - 09.05.2023
MHP Milletvekili Adayı Celal Adan: 'Biz HDP'nin kapanmasını istiyoruz'

MHP Milletvekili Adayı Celal Adan: 'Biz HDP'nin kapanmasını istiyoruz'

Peygamber - 09.05.2023
MHP İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Celal Adan: 'Biz HDP'nin kapanmasını istiyoruz'

MHP İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Celal Adan: 'Biz HDP'nin kapanmasını istiyoruz'

Peygamber - 09.05.2023
MHP İstanbul Milletvekili Adayı Celal Adan: 'Biz HDP'nin kapanmasını istiyoruz'

MHP İstanbul Milletvekili Adayı Celal Adan: 'Biz HDP'nin kapanmasını istiyoruz'

Peygamber - 09.05.2023
KMÜ'de Hıdrellez Çocuk Şenliği düzenlendi

KMÜ'de Hıdrellez Çocuk Şenliği düzenlendi

Peygamber - 09.05.2023
Pervin Buldan, Iğdır'da: 'Erdoğan, 'Tek Servetim Parmağımdaki Yüzük' Demişti. Ancak Şimdi Yüzüklerin, Zenginliklerin Efendisi Oldular'

Pervin Buldan, Iğdır'da: "Erdoğan, 'Tek Servetim Parmağımdaki Yüzük' Demişti. Ancak Şimdi Yüzüklerin, Zenginliklerin Efendisi Oldular"

Peygamber - 09.05.2023
Pervin Buldan, Iğdır'da: 'Erdoğan, 'Tek Servetim Parmağımdaki Yüzük' Demişti. Ancak Şimdi Yüzüklerin, Zenginliklerin Efendisi Oldular'

Pervin Buldan, Iğdır'da: "Erdoğan, 'Tek Servetim Parmağımdaki Yüzük' Demişti. Ancak Şimdi Yüzüklerin, Zenginliklerin Efendisi Oldular"

Peygamber - 09.05.2023
Yaralı ebabil kuşuna Kocasinan Belediyesi sahip çıktı

Yaralı ebabil kuşuna Kocasinan Belediyesi sahip çıktı

Peygamber - 09.05.2023
Yaralı ebabil kuşuna Kocasinan Belediyesi sahip çıktı

Yaralı ebabil kuşuna Kocasinan Belediyesi sahip çıktı

Peygamber - 09.05.2023
Alaçam'da 'Kur'an Okumaya Geçiş ve Taç Giyme Töreni' düzenlendi

Alaçam'da "Kur'an Okumaya Geçiş ve Taç Giyme Töreni" düzenlendi

Peygamber - 09.05.2023
Meral Akşener: 'Yakında peygamberliğini ilan ederse hiç şaşırmam'

Meral Akşener: 'Yakında peygamberliğini ilan ederse hiç şaşırmam'

Peygamber - 08.05.2023
Meral Akşener: 'Yakında peygamberliğini ilan ederse hiç şaşırmam'

Meral Akşener: 'Yakında peygamberliğini ilan ederse hiç şaşırmam'

Peygamber - 08.05.2023
HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Meydanlarda parmak sallayanlar son 5 günde yaşanacaklardan sorumludur

HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Meydanlarda parmak sallayanlar son 5 günde yaşanacaklardan sorumludur

Peygamber - 08.05.2023
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan sert açıklama

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan sert açıklama

Peygamber - 08.05.2023
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 'Dinler Tarihi Lisansüstü Sempozyumu'nda konuştu Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Dinler Tarihi Lisansüstü Sempozyumu"nda konuştu Açıklaması

Peygamber - 08.05.2023
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan ırkçı saldırılara tepki

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan ırkçı saldırılara tepki

Peygamber - 08.05.2023
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