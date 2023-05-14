Peygamber Haberleri - Peygamber Haber - Haberler

Peygamber Haberleri
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Anneler Günü Mesajı Yayınladı
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Anneler Günü Mesajı Yayınladı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, İstanbul mitinginde konuştu Açıklaması
Adalet Bakanı Bozdağ: "Başkanımız Erdoğan'ı ve AK Parti'yi yüce Allah da millet de yalnız bırakmayacak"
DSP Genel Başkanı Aksakal, AK Parti'nin Sultangazi mitinginde konuştu Açıklaması
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Bab-ı Ali Okulu Sertifika Programı'nda konuştu Açıklaması
12 Mayıs Cuma Hutbesi yayınlandı! 12 Mayıs Cuma Hutbesi tam metni! Diyanet 12 Mayıs Cuma Hutbesi!
Avrupa Müslüman Forumu'ndan 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek çağrısı
Temel Karamollaoğlu Kütahya'da: "Kendisini Ak Kaşık Gibi Görenlerden Değil, Ak Kaşık Olanlardan Adam Olmasını İstiyoruz"
Temel Karamollaoğlu Kütahya'da: "Kendisini Ak Kaşık Gibi Görenlerden Değil, Ak Kaşık Olanlardan Adam Olmasını İstiyoruz"
Engin Altay: "Ak Parti'nin Listelerinde Kimse Kusura Bakmasın Hizbullah Üyesi Olan, Fetö'cü Olan Milletvekili Adayları Var"
Engin Altay: "Ak Parti'nin Listelerinde Kimse Kusura Bakmasın Hizbullah Üyesi Olan, Fetö'cü Olan Milletvekili Adayları Var"
Diyanet İşleri Başkanlığı, engelli vatandaşlar için 'engelsiz' internet sitesi kurdu
Diyanet İşleri Başkanlığı engelli vatandaşlar için 'engelsiz' internet sitesi kurdu
Temel Karamollaoğlu Sakarya'da: "Hem Yolsuzluk Yap Hem de 'Alnım Secdeye' de Yahu, Yok Arkadaş…"
Temel Karamollaoğlu Sakarya'da: "Hem Yolsuzluk Yap Hem de 'Alnım Secdeye' de Yahu, Yok Arkadaş…"
CELAL ADAN: HDP'Yİ KAPATMAYAN ANAYASA MAHKEMESİ'NİN DE KAPATILMASINI İSTİYORUZ
MHP Milletvekili Adayı Celal Adan: 'HDP kapatılmazsa Anayasa Mahkemesi de kapatılsın'
MHP İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Celal Adan: 'Biz HDP'nin kapanmasını istiyoruz'
MHP İstanbul Milletvekili Adayı Celal Adan: 'Biz HDP'nin kapanmasını istiyoruz'
Pervin Buldan, Iğdır'da: "Erdoğan, 'Tek Servetim Parmağımdaki Yüzük' Demişti. Ancak Şimdi Yüzüklerin, Zenginliklerin Efendisi Oldular"
Pervin Buldan, Iğdır'da: "Erdoğan, 'Tek Servetim Parmağımdaki Yüzük' Demişti. Ancak Şimdi Yüzüklerin, Zenginliklerin Efendisi Oldular"
HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Meydanlarda parmak sallayanlar son 5 günde yaşanacaklardan sorumludur
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Dinler Tarihi Lisansüstü Sempozyumu"nda konuştu Açıklaması