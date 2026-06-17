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Genç yürekler Peygamberimizi anlamak için yarıştı

Genç yürekler Peygamberimizi anlamak için yarıştı
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Erzurum'da Faik Güngör Ortaokulu tarafından düzenlenen 'Doğumunun 1500. Yılında Alemlere Rahmet Hazreti Muhammed' konulu bilgi yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. Öğrenciler, Peygamber Efendimizin hayatı ve örnek ahlakıyla ilgili soruları yanıtladı.

Erzurum'da "Doğumunun 1500. Yılında Alemlere Rahmet Hazreti Muhammed" bilgi yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

Faik Güngör Ortaokulu tarafından öğrencilerin Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hayatını, örnek ahlakını ve mesajlarını daha yakından tanımalarını sağlamak amacıyla düzenlenen "Doğumunun 1500. Yılında Alemlere Rahmet Hazreti Muhammed" konulu sınıflar arası bilgi yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Öğrenciler arasında büyük ilgi gören yarışmada sınıflar, Peygamber Efendimizin hayatı, örnek davranışları ve İslam medeniyetine katkılarıyla ilgili soruları cevaplayarak kıyasıya mücadele etti. Yarışma sürecinde öğrenciler hem bilgilerini pekiştirme hem de ekip ruhunu geliştirme fırsatı buldu.

Okulda düzenlenen ödül törenine yarışmacı öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı. Programda dereceye giren sınıflara ve yarışmaya katılan öğrencilere çeşitli ödüller takdim edildi. Okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada, öğrencilerin manevi değerlerini güçlendiren ve öğrenme süreçlerini destekleyen bu tür etkinliklerin önemine vurgu yapılarak, yarışmaya katılan tüm öğrencilere, destek veren velilere ve emeği geçen öğretmenlere teşekkür edildi.

Tören, öğrencilerin ödüllerini almasının ardından çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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