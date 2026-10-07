Mardin Kızıltepe'de İsrail'in Gazze saldırıları 7 Ekim yıl dönümünde protesto edildi

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılar protesto edildi.

Kızıltepe ilçesi merkez Cumhuriyet Meydanı'nda Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde bir araya gelen kalabalık, İsrail'in yaklaşık üç yıldır Gazze'de sürdürdüğü saldırıları protesto etti. Sık sık tekbirler getiren grup, 'Gazze'ye selam direnişe devam' sloganları attı.

'İSRAİL REJİMİNİN GERÇEK YÜZÜNE BİR KEZ DAHA ŞAHİT OLDUK'

Grup adına açıklama yapan Peygamber Sevdalıları Vakfı Kızıltepe Temsilcisi Yusuf Okay, "Bugün, modern tarihin en büyük kırılma noktalarından biri olan 7 Ekim Aksa Tufanı'nın yıl dönümünde; Filistin halkının onur mücadelesini selamlamak, işgalci Siyonist rejimin eşi benzeri görülmemiş soykırım ve terör politikalarını lanetlemek üzere bir aradayız. Bugün, Batı merkezli 'insan hakları' masalının Gazze enkazının altında kaldığını, küresel düzenin ilmek ilmek söküldüğünü ve tarihin yön değiştirdiği anı haykırmaya geldik. Amacımız yalnızca bir tarihi hatırlamak değil; Gazze'de yazılan destansı direnişi, Siyonist barbarlığın gerçek yüzünü ve Müslüman dünyasının omuzundaki ağır sorumluluğu hatırlatmak ve tarihe not düşmektir. 7 Ekim, sebepsiz bir patlama veya dönemsel bir sınır çatışması değildir. Onlarca yıldır süren sistematik işgale, yurtsuz bırakma, Mescid-i Aksa'ya yönelik saygısızlığa ve Gazze'ye uygulanan insanlık dışı ambargoya karşı meşru bir varoluş ve özgürlük haykırışıdır. Aksa Tufanı; dikenli tel, duvar, uydu ve istihbaratıyla insanlığı teslim almaya çalışan küresel kibrin kalesinde, geri dönülemez bir gedik açmış; dünyanın en gelişmiş askeri sistemlerine sahip olduğu iddia edilen işgalci rejimin, inanç ve kararlılık karşısında ne kadar kırılgan olduğunu göstermiştir. ve sözde 'normalleşme' anlaşmalarıyla unutturulmak suretiyle kurban edilmek istenen Filistin davası, bu hamleyle yeniden küresel siyasetin merkezine oturmuştur. 7 Ekim'den bu yana geçen süreçte, dünya, gözü dönmüş bir terör örgütünden farksız olan İsrail rejiminin gerçek yüzüne bir kez daha şahit olmuştur" dedi.Basın açıklaması yapılan dua ile sona erdi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı