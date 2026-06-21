Köşk'te Hz. Peygamber Bilgi Yarışması'nda kazananlar açıklandı

Aydın'ın Köşk ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen 'Doğumunun 1500. Yılında Hz. Peygamber Bilgi Yarışması'nda dereceye giren isimler belli oldu. Yarışmada 50 sorudan 49'unu doğru cevaplayan Besi Bozkurt birinci oldu.

Köşk İlçe Müftülüğü tarafından Peygamber Efendimizin hayatına yönelik bilgi ve farkındalığın artırılması amacıyla düzenlenen yarışma, Yeni Cami Kur'an Kursu'nda gerçekleştirildi. Hanım katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği yarışmada, Hz. Peygamber'in hayatı ve örnek ahlakına dair sorular yöneltildi. Yarışmada büyük başarı gösteren Besi Bozkurt, 50 sorudan 49'unu doğru cevaplayarak birinciliği elde etti. Zeynep Sergin 46 doğru ile ikinci, Hatice Zehra Kirazlı ise 43 doğru ile üçüncü sırada yer aldı. Dereceye giren diğer isimler ise 42 doğru cevapla Sibel Kahraman ve Saliha Özçelik oldu.

Yarışmada başarılı olan katılımcıların ödülleri ve sürpriz hediyeleri yakınlarına takdim edildi. Köşk İlçe Müftülüğü yetkilileri, yarışmaya katılan tüm hanımlara teşekkür ederek, Peygamber Efendimizin hayatını öğrenme ve yaşatma yolunda gösterilen gayretin önemli olduğunu vurguladı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı