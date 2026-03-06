Haberler

Diyarbakır ve Mardin'de ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları protesto edildi

Güncelleme:
Diyarbakır ve Mardin'de, Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde düzenlenen protestolarda ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları kınandı. Katılımcılar, hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılarak dua etti.

Diyarbakır ve Mardin'de, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları protesto edildi.

Diyarbakır'da Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde merkez Yenişehir ilçesi Sanat Sokağı girişinde bir araya gelen katılımcılar, tekbir getirip ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı.

Saldırılarda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

Vakıf adına açıklama yapan Süleyman Börü, ABD ve İsrail'in İslam'ın bir beldesi olan İran'a yönelik saldırılarına tanıklık ettiklerini söyledi.

İslam ülkelerine yönelik yapılan saldırılara karşı çıkılmadıkça saldırıların son olmayacağını savunan Börü, İran'da hava saldırıları sonucu bir ilkokuldaki kız çocuklarının katledildiğini belirtti.

Börü, "Bu vahşi saldırılar halen devam etmektedir. Bütün İslam coğrafyasını, siyonist işgalcilerin güvenliğini bahane ederek kan gölüne çevirdiler. Çıkardıkları kaos ve kargaşalarla milyonlarca Müslümanı evinden yurdundan ederek mülteci durumuna düşürdüler." ifadelerini kullandı.

Mardin'in Midyat ilçesinde de Yenimahalle'de bulunan Hacı Hasan Gündüz Camisi'nde cuma namazının ardından cami avlusunda bir araya gelen grup, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Peygamber Sevdalıları Platformu Midyat Temsilcisi Selahattin Yeniay, burada yaptığı açıklamada, İran'a yönelik saldırıları kınadığını belirtti.

Açıklamanın ardından dua edildi.

