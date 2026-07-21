Genç kadının toplu taşıma isyanı: Allah Peygamber aşkına duş alın

Toplu taşıma araçlarındaki hijyen ve koku sorunu, bir vatandaşın isyanıyla sosyal medyanın gündemine taşındı. Çektiği selfie videosunu paylaşan genç bir kadın, özellikle kapalı alanlarda yaşanan kişisel temizlik sorunlarına dikkat çekerek diğer yolculara sert eleştirilerde bulundu.

"ALLAH PEYGAMBER AŞKINA DUŞ ALIN"

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, kadının bıkkınlığı ve öfkesi dikkat çekti. Kameraya konuşan genç kadın, "Duş alın bak Allah peygamber aşkına duş alın" sözleriyle duruma olan tepkisini dile getirdi. Toplu taşımalarda, özellikle Marmaray ve metro gibi raylı sistemlerde kokudan durulmadığını belirten vatandaş, insanların kendi kokularından rahatsız olmamasına anlam veremediğini ifade etti.

"DERİNİZİN RENGİ DEĞİŞMİŞ"

Açıklamalarına kişisel bakım eksikliğini vurgulayarak devam eden kadın, karşılaştığı manzaraları "Deriniz, derinizin rengi değişmiş ya" ifadeleriyle betimledi. Toplu taşımada yolculuk yapmanın dayanılmaz bir hale geldiğini söyleyen vatandaş, insanların en azından bir deodorant kullanması veya beş dakikalık bir duş alması gerektiğini savundu.

"5 SAAT YIKANSA PAKLANAMAZ"

Tepkisinin dozunu artıran genç kadın, bazı kişilerin hijyen durumunun kalıcı bir sorun haline geldiğine dikkat çekti. Çevresindeki insanlara "Siz nasıl rahat ediyorsunuz?" diye soran vatandaş, "Öyle insanlar var ki bırak 5 dakikayı, 5 saat yıkansa paklanamaz" sözleriyle videoyu sonlandırdı.

Kaynak: Haberler.com